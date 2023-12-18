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Çin ekonomisi küresel zorluklara rağmen dinamik kaldı - Son Dakika
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Çin ekonomisi küresel zorluklara rağmen dinamik kaldı

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin ekonomisinin küresel zorluklara rağmen dinamik kaldığını söyledi. Çolakoğlu, Çin'in güçlü ekonomi performansının pozitif çeşitlenme, düşük enflasyon ve yüksek ekonomik büyüme ile ilişkili olduğunu belirtti. Ayrıca Çin'in emek yoğun imalattan daha katma değerli ve yüksek teknolojili büyümeye doğru ekonomik dönüşümde iyi bir sicile sahip olduğunu vurguladı.

Çin ekonomisi küresel zorluklara rağmen dinamik kaldı
18.12.2023 - 15:53,  Güncelleme: 16:05
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Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, "Çin, emek yoğun imalattan daha katma değerli ve yüksek teknolojili büyümeye doğru ekonomik dönüşümde iyi bir sicile sahip. Bu bağlamda Çin, yüksek kaliteli kalkınmaya odaklanıyor" dedi.

İSTANBUL, 18 Aralık (Xinhua) -- Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Çin ekonomisinin küresel zorluklara rağmen dinamik kaldığını söyledi.

Çin'in güçlü ekonomi performansına dikkat çeken Çolakoğlu pozitif çeşitlenmenin, enflasyonun düşük tutulmasına ve küresel ortalamanın üzerinde ekonomik büyüme elde edilmesine yansıdığını kaydetti.

Çin'in dinamik ekonomik büyümesi konusunda iyimserliğini ifade eden Çolakoğlu, Çin'in dünya ortalamasına göre daha fazla pozitif sonuçlarla 2024'te diğer ülkelerden çok daha iyi performans sergilemesinin şaşırtıcı olmayacağını dile getirdi.

Prof. Çolakoğlu, "Çin, emek yoğun imalattan daha katma değerli ve yüksek teknolojili büyümeye doğru ekonomik dönüşümde iyi bir sicile sahip. Bu bağlamda Çin, yüksek kaliteli kalkınmaya odaklanıyor" dedi.

Çolakoğlu, "Bu durum, yeşil kalkınma ve sektörlerin dönüşümünün daha çevre dostu bir atmosferde gerçekleşeceği anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Çin'de elektrikli araç sayısının artmasıyla otomobil sektörünün başarılı şekilde dönüştüğünü ve ülkenin güneş enerjisi sektörünün gelişimi doğrultusunda önemli adımlar attığın kaydeden Çolakoğlu, "Bu bağlamda ülkenin ekonomisini daha fazla yenilenebilir enerji kullanacak şekilde dönüştürmesinde Çin deneyimi çok önemli" diye konuştu.

Çolakoğlu, "Çin ayrıca bu deneyim, bilgi ve teknolojiyi küresel Kuzey ve Güney'deki diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere transfer edebilir" dedi.

Pazartesi ve Salı günü Beijing'de düzenlenen yıllık Merkezi Ekonomi Çalışma Konferansı'nda 2024 yılına ilişkin ekonomi politikası öncelikleri belirlendi.

Çolakoğlu, "Konferansın sonuçlarına bakacak olursak bunlar elbette ekonomik küreselleşmeyi desteklemeye ve diğer ülkelerle ekonomik entegrasyona yönelik belli taahhütlerden oluşuyor" diye konuştu.

Çolakoğlu'na göre Çin, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ilkeleri uyarınca ekonomi alanındaki deneyimini diğer ülkelerle paylaşacak ve küresel ölçekte ekonomik kalkınmayı teşvik edecek.

Çolakoğlu, Çin'in yabancı yatırımlar için bir cazibe merkezi olmayı sürdüreceğine inandığını da dile getirdi.

Uzman, "Düşük üretim maliyetleri, yüksek iş gücü verimliliği ve son derece verimli altyapı, Çin ekonomisinin daha fazla yabancı yatırım çekme konusundaki güçlü yanlarını teşkil ediyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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