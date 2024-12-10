Çin Ekonomisine Güven Sürüyor

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BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in, önde gelen 10 uluslararası ekonomi kuruluşunun başkanıyla düzenlediği "1+10" Diyaloğu'na katılan uluslararası kuruluş başkanları, Çin ekonomisine duydukları güveni ifade etti.

Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, pazartesi günü sabah saatlerinde düzenlenen toplantıya katılan temsilcilerin Çin'in ekonomik büyümeyi teşvik etme ve yapısal düzenlemeleri destekleme konusunda kaydettiği olumlu ilerlemeyi teyit ettiğini belirtti.

Liao, temsilcilerin Çin hükümetinin piyasa güvenini sağlamlaştırabileceğine ve istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme gerçekleştirebileceğine inandıklarını kaydetti.

Liao, Çin ekonomisinin dönüşümünün dünyaya fayda sağlayacağını belirten temsilcilerin, Çin'in iç ekonominin direncini sağlaması gerektiğine dikkat çektiğini de ifade etti.

Liao, Çin ekonomisinin dünya ekonomisine olan katkı oranının, 10 yılı aşkın bir süredir istikrarlı şekilde yaklaşık yüzde 30 olduğunu ve Çin'in istikrarlı kalkınması yoluyla küresel ekonomiye daha fazla kesinlik ve kestirilebilirlik getirmeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Toplantıya Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan'in de aralarında bulunduğu 10 uluslararası ekonomi kuruluşunun başkanı katıldı.