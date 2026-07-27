Çin Elektronik Sektöründe Büyük Kar Artışı - Son Dakika
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Çin Elektronik Sektöründe Büyük Kar Artışı

Çin Elektronik Sektöründe Büyük Kar Artışı
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Çin'de elektronik sektörü, 2026'nın ilk yarısında %96,9 kar artışı yaşadı, yapay zeka etkili oldu.

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de elektronik sektörünün karı, 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,9 artış gösterdi. Bu artışın büyük sanayi firmalarının genel kar büyümesine 8,5 yüzde puan katkı sağladığı belirtiliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, yapay zeka teknolojisinin yaygın olarak benimsenmesi ve bilgi işlem gücüne yönelik artan talebin etkisiyle, bilgisayar imalatından elde edilen kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 689,3, bilgisayar çevre birimleri (fare, klavye ve monitör gibi) imalatından elde edilen kar ise yüzde 305,8 oranında arttı.

Elektronik cihaz imalatı alanında da söz konusu dönemde entegre devre imalatından elde edilen karda yüzde 2.579,5 gibi büyük bir artış yaşanırken, transistörler ve diyotlar gibi ayrık yarı iletken cihaz imalatının karı yüzde 31,2 oranında yükseldi.

Elektronik bileşenler sektöründe ise özel elektronik malzeme imalatının karı yüzde 209,7, elektronik devre imalatının karı ise yüzde 26,9 artış sergiledi.

Verilere göre, Çin'de yıllık ana işletme gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,95 milyon ABD doları) olan büyük sanayi şirketlerinin karları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 yükseldi.

Büroda istatistikçi olarak görev yapan Yu Weining, istikrarlı büyümeye rağmen uluslararası dış ortamın karmaşıklık ve belirsizliğini koruduğuna ve uluslararası emtia fiyatlarında dalgalanmalar yaşandığına dikkat çekti. Yu, sanayi işletmelerinin de yetersiz pazar talebi ve sermaye devir hızı üzerindeki baskı gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yu, ileriye dönük olarak Çin'in, yükselen sektörler ve geleceğin sektörlerini desteklemeye, geleneksel sektörleri güncellemeye, eski büyüme faktörlerinin yerine yenilerini koymaya ve sanayi ekonomisinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Elektronik Sektöründe Büyük Kar Artışı - Son Dakika

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