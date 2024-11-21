Çin, Endüstriyel Robot Yoğunluğunda Üçüncü Sıraya Yükseldi - Son Dakika
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Çin, Endüstriyel Robot Yoğunluğunda Üçüncü Sıraya Yükseldi

Çin, 2023'te 10.000 çalışan başına 470 robotla Almanya'yı geride bırakarak üçüncü oldu.

21.11.2024 13:14
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BERLİN, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin, üretim otomasyonundaki önemli ilerlemeler sayesinde Almanya'yı geride bırakarak 2023 yılında küresel endüstriyel robot yoğunluğu sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti.

Uluslararası Robotik Federasyonu tarafından çarşamba günü yayımlanan rapora göre Çin'in robot yoğunluğu, 2023'te 10.000 çalışan başına 470 robota ulaşarak bir önceki yıldaki 402'ye göre keskin bir artış gösterdi. Raporda bu sayının 2019'a kıyasla iki kattan fazla arttığına da vurgu yapıldı.

"Çin otomasyon teknolojisine önemli yatırımlar yaptı" diyen Federasyon Başkanı Takayuki Ito, ülkenin yükselişinin kayda değer olduğunu vurguladı. Rapora göre Çin, küresel olarak ilk 10'a 2019 yılında girebilmişti.

Üretimde otomasyon seviyelerinin önemli bir göstergesi olan robot yoğunluğunda 2023 yılında 10.000 çalışan başına 1.012 robotla Güney Kore başı çekti. Singapur ikinci sırada gelirken, Almanya her 10.000 çalışan arasında 429 otomatik makine ile dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Almanya, Üretim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Endüstriyel Robot Yoğunluğunda Üçüncü Sıraya Yükseldi - Son Dakika

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