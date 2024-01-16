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Çin, Filipinler Devlet Başkanı'nın Tayvan seçimlerine verdiği tepkiye karşı çıktı - Son Dakika
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Çin, Filipinler Devlet Başkanı'nın Tayvan seçimlerine verdiği tepkiye karşı çıktı

Çin, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın Tayvan'da düzenlenen seçimlerin ardından yayımladığı kutlama mesajına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Filipinler'e Tayvan sorununda 'ateşle oynamaması' ve 'Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj vermemesi' uyarısında bulundu. Çin, Marcos Jr.'ın mesajının 'tek Çin' ilkesini ihlal ettiğini savunarak bunu kınadıklarını ve diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirdi. Tayvan'ın seçim sonucunun Çin ile ilişkileri değiştirmeyeceğini ve Çin'in yeniden birleşme eğilimini engellemeyeceğini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Marcos'a Tayvan sorununu daha iyi anlamasını tavsiye etti.

Çin, Filipinler Devlet Başkanı\'nın Tayvan seçimlerine verdiği tepkiye karşı çıktı
16.01.2024 - 19:55,
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Çin, Tayvan'da düzenlenen başkanlık ve parlamento seçimlerinin ardından kutlama mesajı yayımlayan Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'a tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Filipinler'e, Tayvan sorununda "ateşle oynamaması" ve "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj vermemesi" uyarısında bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr.'ın 13 Ocak'ta düzenlenen seçimi kazanan Lai Ching-te'yi tebrik ettiği mesajın, "tek Çin" ilkesini, Çin ile Filipinler arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan ortak bildiriyi ve Filipin hükümetinin bu konudaki siyasi taahhütlerini ihlal ettiğini savunan sözcü Mao, bunu kınadıklarını diplomatik kanallardan da protesto ettiklerini bildirdi.

Mao, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong'un bu sabah Filipinler'in Çin Büyükelçisi'ni bakanlığa çıkararak Çin'in konu hakkındaki rahatsızlığını ilettiğini ve açıklama talep ettiğini aktardı.

Tayvan'da seçimin sonucunun, "Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin temel düzenini ve gelişme eğilimini değiştirmeyeceği", "Çin'in yeniden birleşmesi doğrultusundaki nihai ve kaçınılmaz eğilimi engellemeyeceği" görüşünü dile getiren Mao, "Devlet Başkanı Marcos'a Tayvan sorununun ayrıntıları daha iyi anlayarak doğru sonuçlar çıkarmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Tayvan'da 13 Ocak'taki başkanlık seçimlerini iktidardaki Demokratik İleri Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te kazanmıştı.

Marcos Jr.'ın tebrik mesajı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., seçimin ardından resmi X hesabından Tayvan'ın yeni seçilen lideri Lai'yi tebrik etmişti.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Marcos'un mesajının 200 bin Filipinli işçiye ev sahipliği yapan Tayvan'a bir teşekkür olduğu belirtilirken, Filipinler'in "tek Çin" politikasına bağlı olduğu kaydedilmişti.

Çin'in kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Kaynak: AA
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