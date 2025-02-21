Çin, Filipinler Uçaklarını Sınır Dışı Etti - Son Dakika
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Çin, Filipinler Uçaklarını Sınır Dışı Etti

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait 3 uçağı hava sahasına izinsiz girdiği için sınır dışı etti.

21.02.2025 12:01
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BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Güney Çin Denizi'nde bulunan Çin'e ait Nansha Qundao adaları yakınlarındaki hava sahasına yasadışı olarak giren Filipinler'e ait üç uçağın sınır dışı edildiğini söyledi.

Tian, perşembe günü yaptığı açıklamada komutanlığın, Çin'in Nansha Qundao adalarının hava sahasına izinsiz girdiği tespit edilen Filipinler'e ait C-208 tipi iki uçak ile N-22 tipi bir uçağı izleyip uçaklara hava sahasını terk etmeleri yönünde uyarı yaptığını belirtti.

Filipinler'i son dönemdeki eylemleri nedeniyle eleştiren sözcü, Manila'yı Çin'in meşru ve yasal denizcilik haklarını sık sık ihlal etmek ve karalama kampanyaları yürütmekle suçladı.

18 Şubat'ta da Filipinler'e ait bir uçağın Huangyan Dao adasının üzerinde Çin'in hava sahasına yasadışı şekilde girdiğini ve irtifasını birçok kez düzensiz şekilde değiştirdiğini hatırlatan Tian, uçağın 218 saniye gibi kısa bir sürede 920 metre alçaldığını ve kasıtlı olarak bir Çin devriye helikopterinin yakınından uçtuğunu kaydederek bu manevrayı "profesyonellikten uzak ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Filipinler'i gerçeklere aykırı şekilde Çin'in eylemlerinin "tehlikeli" olduğunu iddia etmekle suçlayan Tian, Manila'nın gerçekleri çarpıtarak hukuksuz iddialarını gündeme taşımaya çalıştığını söyledi.

"Bu tür acemi taktikler başarısız olmaya mahkumdur" uyarısında bulunan Tian, Çin kuvvetlerinin, ulusal egemenliği savunmak ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak için yüksek alarm durumunu sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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