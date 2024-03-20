Çin, Filistin'in yeni başbakanını tebrik etti

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BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in Filistin'in yeni başbakan olarak göreve başlayan Muhammed Mustafa'yı tebrik ettiğini belirtti.

Lin, söz konusu açıklamayı, Salı günü düzenlenen günlük basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Mustafa'yı yeni başbakan olarak atanması üzerine yaptı.

Sözcü, Filistin'in geleceği ve kaderiyle ilgili tüm düzenlemelerin, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesine uygun olması ve Filistinlilerin isteklerini tam olarak yansıtması gerektiğini ifade etti.

Lin, "Filistin yönetiminin otoritesini artırmasını, Filistin topraklarının tamamını etkin şekilde kontrol etmesini ve Filistin'deki tüm siyasi gruplar arasında müzakere ve diyalog yoluyla ülkede uzlaşı sağlanmasını destekliyoruz" dedi.

Sözcü, Çin'in bölgedeki mevcut gerilimin düşürülmesi ve Filistin meselesinde olması gereken iki devletli çözüm sürecinin yeniden gündeme getirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.