Çin, Filistinli grupların dayanışmalarını destekliyor

Güncel

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Filistinli grupların dayanışmalarını artırmalarını desteklediklerini ve bu yönde aktif şekilde çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Lin, söz konusu açıklamayı Perşembe günkü olağan basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları hakkındaki görüşünün sorulması üzerine yaptı. Lavrov, Çarşamba günü acil önceliğin, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki çeşitli grupları etkileyen tüm dış aktörler arasında bir toplantı düzenlemek olduğunu ve bunun Filistin saflarındaki hizipleşmenin üstesinden gelinmesine yardımcı olacağını ifade etmişti.

Lin, mevcut şartlar altında Filistin'in iç barış ve dayanışmasının sağlanmasının, Filistin halkının haklı davasına ve Filistin sorununun erken, kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözüme kavuşturulmasına olanak sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Sözcü, "Çin, Filistinli grupların dayanışmayı artırmalarını desteklemektedir ve bu yönde aktif şekilde çalışmıştır ve çalışmaya da devam edecektir" dedi.