Çin, Gelişmiş Metanlı Roketle 2 Uydu Fırlattı

Çinli uzay roketi üreticisi Landspace şirketi, sıvı metan yakıtlı "Cuçüe-2 (ZQ-2)" roketinin geliştirilmiş versiyonu "ZQ-2E Y6" ile 2 uyduyu uzaya yolladı.

Xinhua'nın haberine göre, "Spacesail DTC 01" ve "China Mobile 02" uyduları, Gobi Çölü'ndeki Donfıng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna ulaştığı fırlatış, Cuçüe-2 roketiyle gerçekleştirilen 8. taşıma görevi oldu.

Merkezi Pekin'de bulunan özel havacılık ve uzay şirketi LandSpace tarafından üretilen roket, Çin takım yıldızlarının 4 simgesinden biri olan "Vermilyon Kuşu"nun adını taşıyor.

Dünyanın metanla çalışan ilk roketi

Yakıt olarak sıvı metan, oksitleyici olarak sıvı oksijen kullanılan Cuçüe-2, dünyanın metanla çalışan ilk roketi olma özelliği taşıyor.

Roketin yeni versiyonunun adında kullanılan "E" harfi geliştirilmiş (enhanced) anlamına gelirken, "Y6" kodu bu versiyonun 6. uygulaması olduğunu ifade ediyor.

55,9 metre uzunluğunda ve 267 ton kalkış ağırlığına sahip roket, Alçak Yer Yörüngesi'ne 6 tona, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 4 tona kadar yük taşıyabiliyor.