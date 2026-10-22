Çin gemisi Ocean Star, Malta'daki çiftlikten mavi yüzgeçli orkinosu 9 Ekim'de taşıdı

Çin gemisi Ocean Star, Malta'daki çiftlikten mavi yüzgeçli orkinosu 9 Ekim'de taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malta'nın doğusundaki balık çiftliğinden Çin'e ait Ocean Star gemisine 9 Ekim 2026'da mavi yüzgeçli orkinos taşındı. Malta Tarım, Balıkçılık ve Gıda Tedarik Bakanı Anton Refalo, Çin ile Malta arasındaki balıkçılık işbirliğinin kazan-kazan sonuçlar verdiğini belirtti.
VALETTA, 22 Ekim (Xinhua) -- Malta'nın doğusundaki bir balık çiftliğinden Çin'e ait ultra düşük sıcaklıkta işleme ve nakliye gemisi Ocean Star'a mavi yüzgeçli orkinos taşıyan gemi, 9 Ekim 2026.
Malta Tarım, Balıkçılık ve Gıda Tedarik Bakanı Anton Refalo, Çin ile Malta arasındaki balıkçılık işbirliğinin kazan-kazan sonuçları verdiğini belirtti. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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