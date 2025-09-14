Çin, Güney Çin Denizi'nde Askeri Devriye Yaptı - Son Dakika
Çin, Güney Çin Denizi'nde Askeri Devriye Yaptı

14.09.2025 13:56
Çin, Filipinler'in ortak tatbikatına tepki göstererek denizde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Çin, kıyıdaş ülkelerde egemenlik ihtilaflarının olduğu Güney Çin Denizi'nde askeri devriye faaliyeti yaptığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Cephe Komutanlığı Sözcüsü Tien Cünli, yaptığı açıklamada, Komutanlığa bağlı birliklerin, 12-14 Eylül tarihlerinde bölgede rutin devriye faaliyeti gerçekleştirdiğini belirtti.

Filipinler'in son dönemde bölge dışı ülkelerle müşterek devriye faaliyetleri yaparak Güney Çin Denizi'ndeki yasa dışı egemenlik taleplerini yaymaya çalıştığını, bölgede barışa ve istikrara zarar verdiğini savunan Sözcü Tien, "Filipinler tarafını tahriklere ve gerilimi yükselten eylemlerine son vermeye çağırıyoruz." dedi.

Tien, Komutanlığa bağlı birliklerin, Çin'in toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini kararlılıkla korumak üzere teyakkuzda olduğunu vurgulayarak, "Güney Çin Denizi'nde sorun yaratmaya ve düzeni bozmaya yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur." ifadesini kullandı.

ABD, Japonya ve Filipinler'in ortak askeri tatbikatına tepki

Çin ordusunun devriye faaliyetinin, Filipinler'in bölgede ABD ve Japonya ile düzenlediği ortak askeri tatbikatla aynı günlere denk gelmesi dikkati çekti.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığından dün yapılan açıklamada, ABD, Japonya ve Filipinler'in, 11-13 Eylül tarihlerinde Manila'nın münhasır ekonomik bölgesi (MEB) olan sularda ortak deniz tatbikatı yaptıklarını bildirmişti.

Tatbikatın, "özgür ve açık bir Hint-Pasifik için bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi" amaçladığı kaydedilen açıklamada, "ABD, müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte, seyrüsefer ve uçuş serbestisi ile denizlerin ve uluslararası hava sahasını diğer yasal kullanım haklarının korunmasını ve ülkelerin uluslararası hukuka bağlı deniz haklarına saygı gösterilmesini savunuyor." ifadesine yer verilmişti.

Çin, ihtilaflı sığlığı doğa koruma alanı ilan etmişti

Bölgede kıyıdaş ülkelerde farklı egemenlik ihtilafları bulunan Pekin yönetimi, 11 Eylül'de, Filipinler ile ihtilaflı Scarborough Sığı'nı "ulusal doğa koruma alanı" olarak belirlediğini duyurmuştu.

Sığlığın kendi münhasır ekonomik bölgesi içinde yer aldığı savunan Manila yönetimi, karara tepki göstermiş, Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Çin'in söz konusu sığlığı ulusal doğa koruma alanı ilan etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, kararın derhal geri çekilmesi ve uluslararası hukuk yükümlülüklerine uyulması için çağrıda bulunmuştu.

Washington yönetimi de bu konuda Filipinler'e desteklediğini bildirmiş, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, "Çin'in istikrarsızlaştırıcı planına karşı müttefikimiz Filipinlerin yanındayız." ifadesini kullanmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

