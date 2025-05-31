Çin, Güney Çin Denizi'nde Muharebe Hazırlığı Yapıyor - Son Dakika
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Çin, Güney Çin Denizi'nde Muharebe Hazırlığı Yapıyor

31.05.2025 15:58
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Çin, Scarborough Sığı çevresinde muharebe devriyesi yaparak egemenlik iddialarını güçlendiriyor.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde muharebe hazırlık ve sahil güvenlik devriyesi yaptığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, bölgede deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı "muharebe hazırlık devriyesi" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, devriye faaliyetiyle Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Scarborough Sığı'nın çevresindeki suların ve hava sahasının kontrolünü ve yönetimini güçlendirmenin amaçlandığı ifade edildi.

Çin Sahil Güvenliğinin de bölgede eş zamanlı kanun koruma devriyesi yürüttüğü kaydedildi.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Çinlilerin "Huangyan", Filipinler'in "Panatag" adını verdiği Scarborough Sığı, son yıllarda iki ülkenin egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge haline geldi.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüş, sürtüşmelerin ardından Çin resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sahil Güvenlik, Denizcilik, Filipinler, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Güney Çin Denizi'nde Muharebe Hazırlığı Yapıyor - Son Dakika

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