Çin: Güney Kore ile İlişkiler İstikrarlı Kalacak

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BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Güney Kore'nin iç işleriyle ilgili değerlendirmede bulunmayacaklarını belirterek, Çin'in bu ülkeye yönelik politikasının tutarlı ve istikrarlı kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un görevden alınmasıyla ilgili olarak Güney Kore'nin Çin'in önemli bir komşusu ve işbirliği yaptığı dost bir ülke olduğunu belirtti.

Sözcü, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmenin iki tarafın da ortak çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.

"Çin'in Güney Kore politikası tutarlı ve istikrarlı şekilde devam ediyor" diyen Lin, Güney Kore'nin Çin ile çalışarak iki ülke arasındaki dostane işbirliği ve stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmek için aktif çaba sarf etmesi temennisinde bulundu.

Lin, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunmasının ilgili tüm tarafların ortak çıkarına olduğunu ve ilgili tüm tarafların bu konuda ortak çaba göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.