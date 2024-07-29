Çin, Güneybatı Eyaletlerindeki Seller İçin Acil Durum Müdahalesini Devreye Soktu - Son Dakika
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Çin, Güneybatı Eyaletlerindeki Seller İçin Acil Durum Müdahalesini Devreye Soktu

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Guizhou ve Yunnan eyaletlerinde meydana gelen seller nedeniyle 4. seviye acil durum müdahalesini devreye soktu. Şiddetli yağışların yol açacağı sel riski, taşkınlar ve su baskınlarına karşı önlemler alınacak.

29.07.2024 10:51
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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Pazar günü ülkenin güneybatısındaki Guizhou ve Yunnan eyaletlerinde meydana gelen seller nedeniyle 4. seviye acil durum müdahalesini devreye soktu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 28-31 Temmuz tarihleri arasında Guizhou ve Yunnan'ın birçok bölgesinde şiddetli yağışlar görüleceği ve bazı bölgelerin "aşırı şiddetli yağış ve fırtınalardan" etkileneceği belirtildi.

Bakanlık, şiddetli yağışların küçük ve orta ölçekli nehirlerde yüksek sel riskine, dağdan gelen taşkınlara, jeolojik felaketlere ve kentsel bölgelerde şiddetli su baskınlarına yol açacağı uyarısında bulundu.

Bakanlık bu çerçevede, iki eyalette sel kontrolü için acil durum müdahalesinin Pazar günü saat 19.00'da etkinleştirildiğini belirtti.

Çin'in dört kademeli sel kontrolü acil durum müdahale sisteminde, birinci seviye en şiddetli durumları gösteriyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Güneybatı Eyaletlerindeki Seller İçin Acil Durum Müdahalesini Devreye Soktu - Son Dakika

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