Çin, Güneybatı Eyaletlerindeki Seller İçin Acil Durum Müdahalesini Devreye Soktu

Güncel

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Pazar günü ülkenin güneybatısındaki Guizhou ve Yunnan eyaletlerinde meydana gelen seller nedeniyle 4. seviye acil durum müdahalesini devreye soktu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 28-31 Temmuz tarihleri arasında Guizhou ve Yunnan'ın birçok bölgesinde şiddetli yağışlar görüleceği ve bazı bölgelerin "aşırı şiddetli yağış ve fırtınalardan" etkileneceği belirtildi.

Bakanlık, şiddetli yağışların küçük ve orta ölçekli nehirlerde yüksek sel riskine, dağdan gelen taşkınlara, jeolojik felaketlere ve kentsel bölgelerde şiddetli su baskınlarına yol açacağı uyarısında bulundu.

Bakanlık bu çerçevede, iki eyalette sel kontrolü için acil durum müdahalesinin Pazar günü saat 19.00'da etkinleştirildiğini belirtti.

Çin'in dört kademeli sel kontrolü acil durum müdahale sisteminde, birinci seviye en şiddetli durumları gösteriyor.