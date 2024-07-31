Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97. Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97. Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu\'nun 97. Yıl Dönümü Ankara\'da Kutlandı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97. Yıl Dönümü, Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi LİU Shaobin, Savunma Ataşesi Kıdemli Albay Sayın Lİ Guangya ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanı Gültekin Yaralı'nın da katıldığı resepsiyonda konuşan Büyükelçi LİU Shaobin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ulusal bağımsızlık, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının savunulması, bölgesel ve dünya barışının korunması konusunda önemli katkılar sağladığını belirtti. Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin stratejik iş birliği düzeyine yükseldiğini vurgulayan Kara Harp Okulu Komutanı Gültekin Yaralı ise iş birliğin daha da geliştirilmesinin bölgesel barışa ve istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

31.07.2024 22:42
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ÇİN Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97'nci Yıl Dönümü Ankara'da bir otelde verilen resepsiyon ile kutlandı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97'nci Yıl Dönümü Ankara'da bir otelde resepsiyon verildi. Resepsiyona Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi LİU Shaobin, Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Kıdemli Albay Sayın Lİ Guangya ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanı Gültekin Yaralı katıldı.

Burada konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi LİU Shaobin, 97 yıldır, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Çin Komünist Partisi liderliğinde, büyük cesaretle çetin bir mücadele verdiğini belirterek, "Ulusal bağımsızlığın ve kurtuluşun sağlanmasına, ulusal egemenliğin, güvenliğin ve kalkınma çıkarlarının savunulmasına, bölgesel barışın ve dünya barışının korunmasına olağanüstü katkılarda bulunmuştur. Yeni dönem ve yeni yolculukta, Çin ordusu kararlılıkla Çin'e özgü güçlü bir ordu inşa etme yolunda ilerleyecek, uluslararası sorumluluk ve yükümlülükleri olumlu bir şekilde yerine getirecek ve her zaman dünya barışının inşa edeni, küresel kalkınmanın destekçisi ve uluslararası düzenin koruyucusu olmayı sürdürecektir. Günümüz dünyası yeni bir çalkantı ve değişim sürecine girmiştir. Küresel politika, ekonomi ve güvenlik durumu belirsizliklerle doludur. Giderek daha fazla ülke ve halk, insanlığın kaderinin tüm ülkeler tarafından birlikte kontrol edilmesi gerektiğinin ve dünyanın geleceğinin herkes tarafından ortaklaşa yaratılması gerektiğinin farkına varmaktadır. Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping, çağın gelişmelerine mütakiben insanlık için ortak bir kader topluluğu inşa etme vizyonunu ortaya koymuştur. Bu vizyon, insan topluluğunun ortak gelişimi, kalıcı barış ve evrensel güvenlik, medeniyetler arası karşılıklı paylaşım için doğru yönü işaret etmektedir" diye konuştu.

'İLİŞKİLERİMİZ 2010 YILI İTBARİ İLE 'STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ' DÜZEYİNE YÜKSELDİ'

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında ilişkilerin 2010 yılı itibari ile 'Stratejik İş Birliği' düzeyine yükseldiğini aktaran Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanı Gültekin Yaralı, "Çin Halk Cumhuriyeti ile saygı ve karşılıklı güven temelinde tesis ettiğimiz iş birliğini müşterek fayda çerçevesinde geliştirmeyi arzu ediyoruz. 2010 yılından beri süregelen Türkiye ve Çin Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantıları askeri iş birliğimizin ilerletilmesine katkı sağlamaktadır. Bulunduğumuz coğrafyalarda güvenlik ve istikrar konusunda sorumluluklarımız olduğu inancındayız. İlişkilerimizin daha ileri seviyelere taşınması stratejik iş birliğimizin temellerin güçlendirilmesi açısından çok önemlidir. İş birliğimiz gelişmesi şüphesiz bölgesel barışa, refaha ve istikrara da büyük katkı sağlayacaktır. Dünya orduları arasında ilk sıralarda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetler Gününü bir kez daha kutladığımı ve burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim" dedi.

Kaynak: DHA

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