Çin, Hindistan Fiber Optik Vergilerini Gözden Geçirecek

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, 14 Ağustos 2025'te Hindistan menşeli tek modlu fiber optiklere yönelik anti-damping önlemlerinin süresinin dolmasına ilişkin yeni bir değerlendirme yapacak.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada yerli fiber optik sektörünün talebi üzerine başlatılacak incelemede, söz konusu anti-damping önlemlerine son verilmesinin yeni bir dampinge ve zarara yol açıp açmayacağının tespit edileceği belirtildi.

Açıklamada Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu'nun, inceleme süresince mevcut anti-damping vergilerini kapsam ve oranları değişmeksizin uygulamaya devam edeceği kaydedildi.

Çin, Hindistan'dan ithal edilen tek modlu fiber optiklere Ağustos 2014'te yüzde 7,4-30,6 oranlarında anti-damping vergileri uygulamaya başlamıştı. 2020 yılında gözden geçirilen uygulama, 5 yıllığına uzatılmıştı.