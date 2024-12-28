Çin, Huangyan Dao'da Devriye Faaliyetlerini Artırdı

Güncel

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği cuma günü Huangyan Dao adası ve çevresindeki bölgelerin kara sularında kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği, yaptığı açıklamada aralık ayının başından bu yana Huangyan Dao ve çevresindeki bölgelerin kara sularında denetim devriyelerini yoğunlaştırdığını belirterek, ilgili sular üzerindeki yönetim ve kontrolü güçlendirmek üzere yasa dışı şekilde bölgeyi ihlal eden gemilerin uyarıp uzaklaştırdıklarını belirtti.

Çin Sahil Güvenliği, Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.