Çin, imalat sektöründeki yabancı yatırımlara kısıtlama uygulamayacak

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BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin, dışa açılım politikasını daha da genişletme çabalarının bir parçası olarak imalat sektöründeki yabancı yatırımlara herhangi bir kısıtlama uygulamayacak.

Ticaret Bakanlığı yetkilisi Zhu Bing, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, pazara erişimini kolaylaştırmak ve yabancı işletmeler için iş ortamını iyileştirmek üzere ilave adımlar atacaklarını belirtti.

Yetkiliye göre, özellikle yabancı yatırımı teşvik eden sektörler listesi genişletilerek telekomünikasyon, internet, eğitim, kültür ve tıbbi bakım alanlarında dışa açılım düzenli olarak sağlanacak. Ayrıca, uzun vadeli yabancı yatırımı sermaye piyasasında daha fazla desteklemek için yenilenmiş kurallar yayımlanacak.

Zhu, Çin ekonomisinin güçlü temelleri, geniş pazarı, yüksek kaliteli endüstriyel malzemeleri ve gelişmiş yetenek havuzu gibi değişmeyen avantajlarının altını çizerek, ülkenin yabancı yatırımlar için cazibesini koruduğunu vurguladı.

Çin'deki yabancı yatırım, fiili kullanımda, yılın ilk yarısında yaklaşık 500 milyar yuana (yaklaşık 70 milyar ABD doları) ulaşarak son on yılda nispeten yüksek seviyeye erişti. Bu arada, ülkede iş yapmaya başlayan yabancı sermayeli şirketlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarak yaklaşık 27.000'e ulaştı.