Çin'in 2030 Enerji Hedefleri - Son Dakika
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Çin'in 2030 Enerji Hedefleri

Çin\'in 2030 Enerji Hedefleri
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Çin, 2030'da yurtiçi petrol ve doğalgaz arzını 440 milyon ton hedefliyor; boru hattı ağı genişletilecek.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in yurtiçi petrol ve doğalgaz arzının 2030 yılına kadar 440 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşması bekleniyor.

Çin Ulusal Enerji İdaresi pazartesi günü, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile ortaklaşa hazırladığı yeni beş yıllık planı açıkladı. Plana göre 2030'a kadar ülkenin toplam boru hattı ağına 20.000 kilometrelik uzun mesafeli petrol ve doğalgaz boru hattı eklenerek, toplam uzunluğun 220.000 kilometreye çıkarılması öngörülüyor.

Planda, "Petrol ve doğalgaz, kilit önemde enerji kaynakları ve endüstriyel hammaddelerdir. Bunların tedariki, Çin'in enerji güvenliği ve halkın geçim kaynaklarıyla yakından bağlantılıdır" ifadelerine yer verildi.

Çin, yeni plan kapsamında 2030'a kadar doğalgaz rezervlerini ulusal tüketimin yüzde 13'ünden fazlasını karşılayacak düzeye yükseltmeyi, ayrıca karbon yakalama, kullanım ve depolama (CCS/CCUS) projeleriyle yıllık karbondioksit enjeksiyonunu 10 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Plan, daha güçlü bir yurtiçi arz kapasitesini, daha verimli boru hattı ağlarını, yeterli ve esnek rezervleri, daha yeşil üretimi, daha güvenli ve verimli operasyonları, daha yüksek katma değerli işleme ve kullanımı, yerli teknolojilerde atılımları ve daha çeşitlendirilmiş uluslararası işbirliğini içeren modern bir petrol ve gaz endüstrisi inşa etme hedefini ortaya koydu.

Öncelikli hedefler arasında petrol ve doğalgaz arama ile üretiminin artırılması, altyapının genişletilmesi, petrol ve doğalgaz rezervlerinin güçlendirilmesi, uluslararası işbirliğinin derinleştirilmesi, yeşil dönüşümün ve yeni nitelikli üretim güçlerinin gelişiminin hızlandırılması, teknolojik inovasyonların artırılması ve petrol ile doğalgaz sektöründeki reformların derinleştirilmesi yer alıyor.

Plan ayrıca, petrol ve doğalgazın yenilenebilir enerji ve ilgili kaynaklarla koordineli bir şekilde geliştirilmesini öngörüyor. Bu kapsamda, petrol ve doğalgaz sahaları ile çevre bölgelerde güneş, rüzgar ve jeotermal enerjiden düzenli bir şekilde yararlanılması, elektrifikasyon oranlarının artırılması ve yeşil, düşük karbonlu ile sıfır karbonlu petrol ve doğalgaz sahalarının inşası teşvik edilecek.

Resmi veriler, Çin'in toplam petrol ve doğalgaz üretiminin 2025 yılında 420 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşarak yeni bir rekor kırdığını, böylelikle ülkenin bağımsız enerji güvenliği kapasitesinde belirgin bir iyileşmenin yaşandığını ortaya koymuştu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in 2030 Enerji Hedefleri - Son Dakika

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