Manavgat'ta zincirleme kaza: 17 yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta zincirleme kaza: 17 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı kazada 6'sı turist 17 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı turist, 17 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Manavgat D-400 kara yolu Tekandız Mevkii'nde meydana geldi. Yusuf Yerli'nin kullandığı 07 CLG 403 plakalı tur minibüsü, ışıklı kavşağa yaklaştığında kırmızı ışık yanınca duran Osman Nuri Yerdoğan'ın kullandığı 06 EDE 280 plakalı araca arkadan çarpınca toplam 6 araç birbirine girdi. Yerli ve Yerdoğan'ın araçlarının yanı sıra ışıkta bekleyen Ali Dönmez'in kullandığı 07 ADU 060, Halil Çiftçi yönetimindeki 34 GYN 223, Ali Damğacı yönetimindeki 20 H 0310 ve Suat Özaydın yönetimindeki araçlar kazaya karıştı.

YARALI TURİSTLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda büyük hasarın meydana geldiği kazada Macaristan uyruklu turistler Zlata Halusz, Sznezsanna Halusz, Kira Halusz, Vitalıj Halusz, Sandor Halusz, Ukraynalı Hanna Marianovych ile Osman Nuri Yerdoğan, Filiz Yerdoğan, Saadet Yılmaz, Ahmet Emir Yılmaz, Sedat Argan, Asya Argan, Aslı Argan, Suat Özaydın, Zeynep Özaydın, Ahmet Fırat Özaydın ve Yavuz Özaydın çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından Manavgat'taki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAYMAKAM İNCELEMELERDE BULUNDU

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Bölge Trafik İstasyon Amiri Başkomiser Mustafa Bozkurt ve Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Ahmet Çetin kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle D-400 Karayolu'nda ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılıp, yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta zincirleme kaza: 17 yaralı - Son Dakika

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