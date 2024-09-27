Çin'in 75. Yılı İçin Resepsiyon - Son Dakika
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Çin'in 75. Yılı İçin Resepsiyon

Çin\'in 75. Yılı İçin Resepsiyon

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. yılı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Büyükelçisi Liu Şaobin ve diğer davetliler katıldı. Liu, konuşmasında Çin'in ekonomik gelişimini ve uluslararası işbirliğini vurguladı. İki ülkenin ilişkilerinin derinleşeceğini belirten Liu, Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye'nin işbirliklerinin artacağını ifade etti.

27.09.2024 23:16
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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon iki ülke milli marşının okunmasıyla başladı.

Liu, burada yaptığı konuşmada, 75 yıldan bu yana, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) liderliğinde tüm etnik gruplardan insanların, "Çin'e özgü sosyalizm yolunu" başarıyla açtığını, hızlı ekonomik kalkınma ve uzun vadeli sosyal istikrar gibi iki büyük mucize yarattığını söyledi.

"Çin tarzı modernleşme yoluyla güçlü bir devletin kapsamlı bir şekilde tesis edilmesi ve ulusun canlandırılması için Çin yeni bir yolculuğa çıkmıştır." diyen Liu, ülkesinin kırsal bölgelerdeki 100 milyona yakın yoksul nüfusun tamamını yoksulluktan kurtardığını dile getirdi.

Liu, Çin'in 2023'te dünya ekonomisindeki payının yüzde 17'ye çıktığını ve küresel ekonomik büyümeye yaptığı katkı oranının üst üste birkaç senedir yüzde 30'un üstünde olduğunu kaydetti.

Kuşak ve Yol Girişimi'nin dünyada en rağbet gören uluslararası kamu ürünü ve en büyük uluslararası işbirliği platformu haline geldiğini ifade eden Liu, ülkesinin insanlığın karşılaştığı ortak sorunlara "Çin bilgeliği ve çözümleri"ni sunduğunu belirtti.

Liu, ÇKP 20. Merkez Komitesi 3. Genel Kurul Toplantısı'nın başarıyla düzenlendiğini aktararak Çin'in, yüksek düzeyde dışa açılımını ilerleterek fırsatları dünyayla paylaşma konusundaki kararlılığını ve sorumluluğunu gösterdiğini dile getirdi.

"Çin ve Türkiye her ikisi de kadim ve medeni ülkelerdir." diyen Liu, tarihi binlerce yıl öncesine uzanan İpek Yolu'nun iki milleti birbirine bağladığını, aralarındaki karşılıklı alışveriş ve dostane temasların tarihe geçtiğini vurguladı.

Büyükelçi Liu, şöyle devam etti:

"Son yıllarda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak ilgilenmesi ve liderliği sonucu, Çin-Türkiye ilişkileri istikrarlı bir şekilde gelişmekte ve her alandaki işbirliği derinleşmektedir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretinde de olumlu ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. İki önemli yeni yükselen güç olarak Çin ve Türkiye, kendi çıkarlarını savunmak ve uluslararası eşitlik ve adaleti korumak konusunda geniş ortak çıkarlara sahiptir. Yeni koşullar altında, kapsamlı, derin ve üst düzeyli bir Çin-Türkiye ilişkisinin tesis edilmesi, her iki ülkenin ve halklarının temel çıkarlarına uygundur. İki ülkenin liderinin önemli mutabakatlarını kapsamlı ve özenli bir şekilde yerine getirmek, potansiyeli derinlemesine su yüzüne çıkarmak ve Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerini bir üst seviyeye taşımak için Türk tarafıyla birlikte çalışmaya hazırız."

Büyükelçi Liu, İki ülkenin, birbirinin temel hassasiyetlerini kararlılıkla destekleyeceğini, karşılıklı siyasi güveni derinleştirerek ikili ilişkilerin gelişmesi için daha sağlam bir temel atacağını kaydetti.

Liu, daha üst düzeyde karşılıklı yarar ve ortak kazanç elde edebilmek üzere Çin-Türkiye Hükümetlerarası İşbirliği Komisyonu gibi mekanizmalara tam anlamıyla işlerlik kazandıracaklarını, Kuşak ve Yol Girişimi'ni Türkiye'nin Orta Koridor Planı'yla etkin bir şekilde derinlemesine entegre etmeyi ve her alandaki somut işbirliğini genişletmeyi sürdüreceklerini aktardı.

Konuşmanın ardından pasta kesimi yapıldı, Çinli sanatçılar kültürlerine ilişkin gösteri yaptı.

Davetlilere, Çin mutfağından yemekler ikram edildi.

Kaynak: AA

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