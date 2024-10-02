Çin'in 75. Yılı için İstanbul'da Resepsiyon - Son Dakika
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Çin'in 75. Yılı için İstanbul'da Resepsiyon

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, 75. kuruluş yıldönümünü sanatçı performanslarıyla kutladı.

02.10.2024 17:23
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İSTANBUL, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir resepsiyon düzenledi.

Pazartesi günü düzenlenen etkinlikte Çinli sanatçılar performans sergiledi ve gala yemeği verildi. Resepsiyona yurt dışından gelen Çinliler, Türk konuklar ve diplomatik temsilciler katıldı.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, konuklara hitaben yaptığı konuşmada Çin'in son 75 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğini ve yeniden canlanma hedefine doğru açık şekilde ilerlediğini söyledi.

Wei, "Barışçıl kalkınma yoluna bağlıyız ve Çin ulusunun, insanlığın barış ve ilerleme yönündeki yüce davasına daha büyük katkılar vereceğine kesinlikle inanıyoruz" dedi.

Başkonsolos, ülkesinin küresel ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü ve dünya barış ve istikrarının korunmasında kilit bir oyuncu olarak yükseldiğini vurguladı.

Wei, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi gibi Çin'in önerdiği inisiyatiflerin, insanlığın ortak sorunlarının üstesinden gelmek için yeni çözümler sunduğunu ve daha iyi bir dünya inşa etmek için yeni bir yol haritası çizdiğini ifade etti.

Başkonsolos, Çin ve Türkiye'nin kendi çıkarlarını koruma, kalkınmayı sürdürme ve uluslararası adaleti destekleme konularında ortak çıkarlara sahip olduğunu da vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul ile Çin kentleri arasındaki ilişkilerin güçlendiğine dikkat çekti. İmamoğlu, kentler arasındaki işbirliğinin kayda değer kültürel ve ekonomik başarılara imza attığını, dostluğu pekiştirdiğini ve halklar arasındaki karşılıklı anlayış ve saygıyı derinleştirdiğini söyledi.

İmamoğlu, iklim değişikliği ve ekonomik çalkantılar gibi küresel zorluklarla mücadele için kentler arasında daha fazla işbirliği yapılması çağrısında da bulundu.

Resepsiyon sırasında Xinhua Haber Ajansı'nın foto muhabirlerinin hazırladığı ve Türkiye ile Çin arasındaki ilişkileri vurgulayan fotoğraf sergisi de düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in 75. Yılı için İstanbul'da Resepsiyon - Son Dakika

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