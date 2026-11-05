Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Kuliang Forumu'nun açılışında videoyla konuştu

Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Kuliang Forumu'nun açılışında videoyla konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Fuzhou'da düzenlenen 2026 Kuliang Forumu'nun açılışında video bağlantısıyla konuştu. "Birbirimize Doğru Adım Atmak" temasıyla düzenlenen forum çarşamba günü başladı.
FUZHOU, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen 2026 Kuliang Forumu'nda video bağlantısıyla açılış konuşması yaptı, 4 Kasım 2026.
"Birbirimize Doğru Adım Atmak" temasıyla düzenlenen forum çarşamba günü Fuzhou'da başladı. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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