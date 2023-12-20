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Çin'in Altay kenti kayak tutkunları arasında popülerlik kazanıyor - Son Dakika
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Çin'in Altay kenti kayak tutkunları arasında popülerlik kazanıyor

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Altay kenti; Jiangjun Dağı, Koktokay ve Jikepulin kayak tesisi olmak üzere üç kayak merkeziyle kayak tutkunları arasında popülerlik kazanmaya başladı. Söz konusu merkezler, daha fazla arazi çeşitliliği ve daha uzun süren kayak sezonuyla öne çıkıyor.

Çin\'in Altay kenti kayak tutkunları arasında popülerlik kazanıyor
20.12.2023 - 16:33,
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ALTAY, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Altay kenti; Jiangjun Dağı, Koktokay ve Jikepulin kayak tesisi olmak üzere üç kayak merkeziyle kayak tutkunları arasında popülerlik kazanmaya başladı. Söz konusu merkezler, daha fazla arazi çeşitliliği ve daha uzun süren kayak sezonuyla öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in Altay kenti kayak tutkunları arasında popülerlik kazanıyor - Son Dakika
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