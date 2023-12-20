Çin\'in Altay kenti kayak tutkunları arasında popülerlik kazanıyor

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ALTAY, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Altay kenti; Jiangjun Dağı, Koktokay ve Jikepulin kayak tesisi olmak üzere üç kayak merkeziyle kayak tutkunları arasında popülerlik kazanmaya başladı. Söz konusu merkezler, daha fazla arazi çeşitliliği ve daha uzun süren kayak sezonuyla öne çıkıyor.
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