Çin'in Birinci Kademe Kentlerinde Konut Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in Birinci Kademe Kentlerinde Konut Fiyatları Artış Gösterdi

Çin\'in Birinci Kademe Kentlerinde Konut Fiyatları Artış Gösterdi
16.06.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'de konut fiyatları mayıs ayında artış sergiledi.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in birinci kademe kentleri olan Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'de konut fiyatları mayısta bir önceki aya göre artış sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, mayıs ayında birinci kademe kentlerdeki yeni konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükselirken, fiyat artış hızı 0,1 yüzde puan ivme kazandı.

Veriler yeni konut fiyatlarının Shanghai'da yüzde 0,2, Guangzhou'da yüzde 0,2 ve Shenzhen'de yüzde 0,4 arttığını gösterdi. Beijing'de ise yüzde 0,2'lik bir düşüş kaydedildi.

İkinci kademe kentlerdeki yeni konut fiyatları, nisan ayındaki yüzde 0,1'lik düşüş eğilimini sürdürdü. Üçüncü kademe şehirlerdeki fiyatlar ise bir önceki aya kıyasla 0,1 yüzde puan ivme kazanarak yüzde 0,4 oranında geriledi.

Verilere göre, incelenen 70 büyük ve orta ölçekli şehirden 16'sında yeni konut fiyatları bir önceki aya göre artış gösterdi. Nisan ayında bu sayının 14 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Shanghai, Ekonomi, Finans, Güncel, Pekin, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Birinci Kademe Kentlerinde Konut Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
AB’den Rusya’nın “gölge filo“sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı AB'den Rusya'nın "gölge filo"sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı
Güvercinlerle ilgilenirken 2’nci kattan düştü o anlar kamerada Güvercinlerle ilgilenirken 2'nci kattan düştü; o anlar kamerada
Beykoz’da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı Beykoz'da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu
Leyleklerin Masalsı Buluşması Leyleklerin Masalsı Buluşması
Zayn’ın helikopter planı suya düştü Zayn'ın helikopter planı suya düştü
Konya’da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1’i ağır 5 yaralı Konya'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1'i ağır 5 yaralı

10:02
Yenilgi sonrası eleştiriler vardı Merih Demiral ve Eren Elmalı’dan sürpriz değişim
Yenilgi sonrası eleştiriler vardı! Merih Demiral ve Eren Elmalı'dan sürpriz değişim
09:30
Bombayı Ece Erken patlattı Devrim Özkan’ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış
Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış
09:17
Beyaz et soruşturmasında İstanbul’daki marketlere ceza yağdı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
09:06
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem’in cenaze programı belli oldu
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu
08:53
TRT’de büyük karışıklık Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
TRT'de büyük karışıklık! Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
08:49
Dünya bu Türk taraftarı konuşuyor Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı
Dünya bu Türk taraftarı konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı
08:00
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi’ne operasyon 27 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! 27 kişi gözaltına alındı
07:22
Vergi borçlarına yapılandırma geldi Başvurular 31 Ağustos 2026’ya kadar yapılabilecek
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 10:06:39. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'in Birinci Kademe Kentlerinde Konut Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.