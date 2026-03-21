Çin\'in Büyüme Hedefi Küresel Ekonomi İçin Önemli

İSTANBUL, 21 Mart (Xinhua) -- Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Kurucu Direktörü ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı bir dönemde Çin'in 2026 yılı için belirlediği yüzde 4,5-5 büyüme hedefinin gerçekçi ve küresel istikrar açısından önemli olduğunu söyledi.

Çolakoğlu, mart ayında Xinhua Haber Ajansı'na verdiği röportajda, küresel büyümenin yaklaşık yüzde 3 seviyesinde seyrettiğine dikkat çekerek, Çin'in bu oranın üzerinde büyümeyi sürdürmesinin dünya ekonomisi için önemli bir denge unsuru olacağını ifade etti.

Çin'in dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve en büyük ticaret ülkesi olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, bu büyümenin küresel tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret açısından belirleyici rol oynadığını belirtti.

Çin'in iç talep odaklı büyüme stratejisinin de diğer ülkeler için yeni fırsatlar yaratacağını kaydeden Çolakoğlu, farklı ülkelerin Çin'e mamul, yarı mamul ve tarım ürünleri ihracatını artırabileceğini, yabancı şirketlerin ise Çin pazarına daha fazla yatırım yapmasının beklendiğini dile getirdi.

Ayrıca, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında sürdürülen altyapı ve sanayi yatırımlarının ortak ülkelerle ekonomik ilişkileri güçlendireceğini belirten Çolakoğlu, Çin'in yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve ileri teknoloji alanlarında güçlü rekabet avantajına sahip olduğunu ve bunun uluslararası işbirlikleri için önemli bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Çolakoğlu, Çinli şirketlerin ortak girişimler yoluyla diğer ülkelerle daha derin işbirlikleri geliştirebileceğini ve bunun karşılıklı fayda sağlayacağını ifade etti.

Çin üzerine uzun yıllara dayanan çalışmalar yürüten Çolakoğlu, 2025 Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu gibi uluslararası platformlara katıldı ve Dünya Düzeninde Çin ve Türkiye-Çin İlişkileri adlı eseri kaleme aldı.