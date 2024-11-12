Çin'in C929 Uçağı İlk Siparişini Aldı

Güncel

Çin'in geliştirdiği yerli üretim uzun mesafe yolcu uçağı modeli "C929"un ilk siparişini aldığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, ülkenin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air China, C929'dan satın almak üzere, uçağın üreticisi Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) ile ön sipariş anlaşması yaptı.

Anlaşmayla, henüz geliştirme aşamasındaki geniş gövdeli uzun mesafe yolcu uçağı, ilk siparişini almış oldu.

Anlaşma, Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay kentinde düzenlenen Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda (Airshow China) imzalandı.

"Airbus 350" ve "Boeing 787" model yolcu uçaklarına rakip olması hedeflenen C929'un 12 bin kilometre uçuş menziline sahip olması hedefleniyor.

Maketler dışında gün yüzüne çıkarılan bir prototipi olmayan ve henüz uçuşa uygunluk lisansı almayan modelin ilk teslimatının 2027'ye kadar yapılması hedefleniyor.

C919'a yeni sipariş

Fuarda ayrıca COMAC'ın geliştirdiği diğer yolcu uçağı modelleri için de yeni siparişler alındı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, yerel hava yolu şirketi Hainan Airlines, COMAC'ın yerli üretim orta mesafe dar gövdeli yolcu uçağı "C919"dan 60 adet sipariş verdi.

"Airbus 320" ve "Boeing 737" model yolcu uçaklarının muadili olarak tasarlanan C919, Çin'in en büyük 3 havayolu şirketi Air China, China Eastern ve China Southern'ın filolarına girmiş ve ticari seferlerde kullanılmaya başlanmıştı.

156 ila 168 yolcu kapasitesiyle, 5 bin 500 kilometreye kadar uçabilen yolcu uçağı, C919'un ilk teslimatı 9 Aralık 2022'de yapılmış, uçak ilk ticari seferini 28 Mayıs 2023'te Şanghay ile Pekin arasında yapmıştı.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretilip Çin'de montajlandığından bütünüyle milli nitelik taşımıyor.

"ARJ21" modelinin adı "C909" olarak değiştirildi

Öte yandan COMAC, kısa mesafe yolcu uçağı modeli "ARJ21"in adını "C909" olarak değiştirerek orta ve uzun mesafe model isimleriyle uyumlu hale getirdi.

Fuarda Hainan Airlines 40 adet, bir başka yerli hava yolu şirketi Colorful Guizhou Airlines ise C909'dan 30 adet sipariş verdi.

ARJ21'in ilk test uçuşu 2008'de yapılmış, uçuşa uygunluğu 2014 sonunda tescil edilmişti. Haziran 2016'da ticari seferlere başlayan bölgesel yolcu uçakları halen çok sayıda iç hat güzergahında kullanılıyor.

Boeing'in bağlı ortaklığı McDonnell Douglas'ın "MD-80" ve "MD-90" tipi uçaklarının Çin'de lisanslı montajlanmasıyla üretilen ARJ21'in, 78 ila 95 yolcu kapasitesi bulunuyor.

3 bin 700 kilometreye kadar yol yapabilen kısa mesafe yolcu uçağı ARJ21, Alp tipi dağlık bölgelerde ve platolarda uçabiliyor, farklı havaalanı koşullarında kullanılabiliyor.