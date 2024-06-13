Çin'in Chang'e-6 Keşif Aracı Ay'ın Uzak Tarafında Fotoğraf Çekti - Son Dakika
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Çin'in Chang'e-6 Keşif Aracı Ay'ın Uzak Tarafında Fotoğraf Çekti

Çin'in Chang'e-6 keşif aracının iniş-kalkış aracı kombinasyonunun kısa süre önce Ay'ın uzak tarafında çekilen fotoğrafı, insanlığın Ay keşfinde tarihi bir anı ölümsüzleştirdi. Fotoğraf, Chang'e-6 görevinin Ay'a götürdüğü mini gezgin tarafından çekildi. Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayan keşif aracı şu anda Ay yörüngesinde dönüş yolculuğu için en uygun zamanı bekliyor.

13.06.2024 12:29
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BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 keşif aracının iniş-kalkış aracı kombinasyonunun kısa süre önce Ay'ın uzak tarafında çekilen fotoğrafı, insanlığın Ay keşfinde tarihi bir anı ölümsüzleştirdi.

Fotoğraf, Chang'e-6 görevinin Ay'a götürdüğü mini gezgin tarafından çekildi.

Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayan keşif aracı şu anda Ay yörüngesinde dönüş yolculuğu için en uygun zamanı bekliyor.

Uzay aracının geliştiricisi Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi'ne (CASC) göre akıllı otonom mini robot, görevin Ay yolculuğu ve Ay'a inişi sırasında iniş aracına ekliydi.

Chang'e-6 keşif aracının Ay'ın uzak tarafındaki örnekleri toplamasının ardından, mini gezgin otonom şekilde iniş aracından ayrılarak uygun bir konuma geçti ve fotoğraf için ideal açıyı seçip fotoğrafı çekti.

Yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki mini gezgin, Çin'in ilk Ay gezgini olan ve neredeyse iki yetişkin insana eşdeğer ağırlıktaki Yutu'dan çok daha hafif.

CASC, mini gezginin küçük boyutlarına rağmen son derece yetenekli ve önemli ölçüde gelişmiş otonom zekaya sahip olduğunu kaydetti.

Şirket, gezginin söz konusu yenilikçi eyleminin, Çin'in derin uzay keşfi çalışmalarında otonom zeka gelişiminde ileriye dönük kayda değer bir adım olduğunu ve gelecekteki Ay keşifleri üzerinde olumlu bir etki yaratmayı vadettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Chang'e-6 Keşif Aracı Ay'ın Uzak Tarafında Fotoğraf Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Chang'e-6 Keşif Aracı Ay'ın Uzak Tarafında Fotoğraf Çekti - Son Dakika
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