Çin'in Chang'e-7 Görevi için Roket Hainan'a Ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Chang'e-7 Görevi için Roket Hainan'a Ulaştı

Çin\'in Chang\'e-7 Görevi için Roket Hainan\'a Ulaştı
14.07.2026 14:50
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Chang'e-7 Ay keşif aracı, Uzun Yürüyüş-5 Y14 roketi ile test ve montaj için Hainan'a taşındı.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-7 Ay keşif görevinde kullanılacak Uzun Yürüyüş-5 Y14 taşıyıcı roketi, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na ulaştı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada taşıyıcı roketin, nisan ayında fırlatma sahasına nakledilen Chang'e-7 Ay keşif aracıyla birlikte montaj ve test işlemlerinden geçeceği belirtildi.

Chang'e-7'nin yılın ikinci yarısında fırlatılması planlanıyor. Görev kapsamında Ay yüzeyine yüksek hassasiyetli yumuşak iniş, mekanik ayaklarla hareket, zıplama ve sürekli gölgede bulunan kraterlerin keşfi gibi birçok kritik teknolojide atılım gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Görevde, Ay'ın güney kutbunda çevre ve kaynak araştırmaları yürütmek amacıyla yörüngeden gözlem, iniş, yüzeyde hareket ve zıplamayı kapsayan kapsamlı bir keşif yöntemi kullanılacak. Ajans, görevin uluslararası işbirliği kapsamında da yürütüleceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Chang'e-7 Görevi için Roket Hainan'a Ulaştı - Son Dakika

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