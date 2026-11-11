Çin'in Chengdu'da ABD'ye teslim ettiği kalıntılarda 8 kemik parçası bulunuyor - Son Dakika
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Çin'in Chengdu'da ABD'ye teslim ettiği kalıntılarda 8 kemik parçası bulunuyor

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Çin\'in Chengdu\'da ABD\'ye teslim ettiği kalıntılarda 8 kemik parçası bulunuyor
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Çin, Hump Rotası'nda kaybolan ABD Hava Kuvvetleri askerlerine ait olduğu düşünülen naaş kalıntılarını Chengdu'da ABD'ye teslim etti. Kutuda, 5.000 metreden yüksek bir buzuldan çıkarılan ve 80 yılı aşkın süredir bölgede bulunan 8 kemik parçası yer alıyor.

CHENGDU, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin, 2. Dünya Savaşı'nda Japon saldırganlığına karşı direnişine destek veren ABD Hava Kuvvetleri askerlerinin naaş kalıntılarını ABD'ye teslim etti.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen törende, Çinli tören kıtasından naaş kalıntılarının bulunduğu kutuyu teslim alan ABD'li tören kıtası, kutunun üzerine ABD bayrağı örttü.

Kutuda, deniz seviyesinden 5.000 metreden fazla yükseklikteki bir buzuldan çıkarılan 8 kemik parçası bulunuyor. 2. Dünya Savaşı sırasında Hump Rotası'nda kaybolan ABD'li askerlere ait olduğu düşünülen kalıntılar, 80 yılı aşkın süredir bölgede bulunuyordu.

Naaş kalıntıları, Japon kuvvetlerinin 1942'de Myanmar'ı işgal ederek Çin'in dış dünyaya açılan son ana ikmal hattı Yunnan-Myanmar yolunu kesmesinin ardından kurulan Hump Rotası üzerindeki bölgelerde çıkarıldı.

Kaynak: Xinhua
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