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Çin'in Dalian Limanı, Güney Amerika'ya düzenli konteyner gemisi rotası başlattı - Son Dakika
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Çin'in Dalian Limanı, Güney Amerika'ya düzenli konteyner gemisi rotası başlattı

Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian Limanı, Güney Amerika'nın batı kıyısını birbirine bağlayan düzenli bir konteyner gemisi rotasını başlattı. Muz ve beyaz karides gibi ürünlerin taşındığı 3.000 TEU konteyner yüklü gemi, Ekvador'dan hareket ederek Dalian Limanı'na ulaştı. Bu yeni rota, deniz ürünleri ve meyve gibi soğuk zincir ürünlerinin Çin pazarına daha hızlı girişini sağlayacak.

Çin\'in Dalian Limanı, Güney Amerika\'ya düzenli konteyner gemisi rotası başlattı
04.01.2024 - 13:17,
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DALİAN, 4 Ocak (Xinhua) -- "WAN HAI 357" adlı konteyner gemisi Salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Dalian Limanı'na ulaşarak, liman ile Güney Amerika'nın batı kıyısını birbirine bağlayan düzenli bir konteyner gemisi rotasını başlatmış oldu.

Muz ve beyaz karides gibi ürünlerden oluşan 3.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner yüklü gemi, 8 Aralık'ta Ekvador'daki Guayaquil Limanı'ndan hareket etmişti.

Söz konusu rota, Dalian Limanı ile Kolombiya ve Ekvador'daki limanların yanı sıra Güney Amerika'nın batı kıyısındaki diğer büyük limanları birbirine bağlıyor. Yolculuk sadece 25 gün sürüyor ve transit sevkiyat hizmeti sayesinde önceki taşıma moduna kıyasla en az 7 gün tasarruf sağlıyor. Bu durum, deniz ürünleri ve meyve gibi soğuk zincir ürünlerinin Güney Amerika'dan Çin'in kuzeydoğusundaki pazara girişini hızlandıracak.

Yeni rota, bir Tayvan şirketi olan WAN HAI LINES Limited Şirketi tarafından 3.000 TEU'luk altı adet konteyner gemisiyle haftada bir kez işletiliyor.

Dalian Limanı'ndan sorumlu Liaoning Liman Grubu'na bağlı Dalian Konteyner Terminali Limited Şirketi'nin Genel Müdürü Li Xiaoguang, şu anda Dalian Limanı'ndan dünya genelinde 160'tan fazla ülke ve bölgedeki 300'den fazla limana ulaşan 105 konteyner gemisi rotası bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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