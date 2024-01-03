Çin\'in Dalian Limanı\'nda Güney Amerika rotası başlatıldı

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DALİAN, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Dalian Limanı'na yanaşan "WAN HAI 357" adlı konteyner gemisi, 2 Ocak 2024.
Geminin Salı günü limana ulaşmasıyla, liman ile Güney Amerika'nın batı kıyılarını birbirine bağlayan düzenli bir konteyner gemisi rotası başlatılmış oldu.
(Fotoğraf: Liaoning Liman Grubu/ Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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