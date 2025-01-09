Çin'in Enflasyonu Yıl Sonunda Artış Gösterdi

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BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Çin'de 2024 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 0,2 artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) perşembe günü açıkladığı verilere göre, sadece Aralık ayında TÜFE bir yıl öncesine göre yüzde 0,1 arttı.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, geçen ay bir yıl öncesine göre yüzde 0,4 arttı. Kasım ayında ise yüzde 0,3 seviyesindeydi.

Aylık bazda ise TÜFE, Kasım ayındaki yüzde 0,6 düşüşün ardından Aralık ayında yatay seyretti.

Veriler ayrıca, malların fabrikadan çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin (ÜFE) Aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azaldığını gösterdi. Bu düşüş, bir önceki ay ölçülen yüzde 2,5'lik azalmaya göre hafif bir daralma gösterirken, aylık bazda yüzde 0,1'lik bir azalma yaşandı.

ÜFE, 2024 yılının tamamında yüzde 2,2 düşüş kaydetti. Bu rakam, 2023 yılındaki yüzde 3'lük düşüşün altında kaldı.