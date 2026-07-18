Çin'in Finansal Sübvansiyon İddiası Tartışılıyor - Son Dakika
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Çin'in Finansal Sübvansiyon İddiası Tartışılıyor

Çin\'in Finansal Sübvansiyon İddiası Tartışılıyor
18.07.2026 15:41
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Uluslararası raporlarda Çin bankalarının finansmanı yanlış değerlendiriliyor, uzmanlar uyarıyor.

CENEVRE, 18 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun internet sitesinde kısa süre önce yayımlanan bir makalede, bazı uluslararası araştırma kurumlarının Çin'deki ticari bankaların sağladığı finansmanı hatalı biçimde sübvansiyon olarak nitelendirdiği belirtildi.

Çin Modern Finans Derneği Genel Sekreteri Yang He ile üç uzmanın ortak kaleme aldığı makalede, söz konusu yanlış değerlendirmenin temelinde gelişmekte olan ülkelerdeki piyasa gerçeklerini yansıtmayan referans ölçütlerinin bulunduğu ve bunun yanıltıcı sonuçlara yol açtığı kaydedildi. Makalede, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi uluslararası kuruluşların kısa süre önce yayımladığı sanayi politikası raporlarında, Çinli ticari bankaların Çin işletmelerine büyük ölçüde "piyasa koşullarının altında" finansman sağladığının öne sürüldüğü ve bunun Çin'de sanayinin geniş çapta sübvanse edildiğinin kanıtı olarak gösterildiği belirtildi.

Makalede, söz konusu çalışmalarda genellikle Çin'in finansal sisteminin gerçek koşullarını ve ticari kredi uygulamalarını yansıtmayan "piyasa ölçütlerinin" esas alındığı, bu yapay ölçütlerin altında sağlanan kurumsal kredilerin ise doğrudan sübvansiyon olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Makalede, Çin'in kredi ana faiz oranının (LPR) risksiz bir referans oranla eşdeğer görülmesinin, LPR'nin altındaki her kredi faiz oranının doğası gereği piyasa koşullarının altında olduğu yönünde hatalı bir varsayıma yol açtığı vurgulandı. Uzmanlar, gerçekte LPR'nin kredi fiyatlandırmasında yalnızca bir referans oranı olduğunu, ticari bankaların ise borçlunun risk profiline göre faiz marjlarını ayarlayarak farklılaştırılmış fiyatlandırma uyguladığını belirtti. Buna göre, LPR'nin altındaki bir kredi faiz oranı, ayrıcalıklı bir politika uygulamasından ziyade borçlunun düşük kredi riskini ya da yüksek kaliteli teminatını yansıtıyor.

Makaleye göre, OECD'nin metodolojisi ABD'deki şirket tahvili ihraççılarından oluşan bir örnekleme uygulandığında da benzer şekilde yaygın biçimde "piyasa koşullarının altında" finansman sonuçları ortaya çıkıyor. Uzmanlar, bunun referans ölçütünün seçiminin finansmanın sübvanse edilip edilmediğine ilişkin değerlendirmeyi temelden çarpıttığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Çin'in finans piyasaları ve kurumsal sektörünün gerçeklerine uyarlanmış, daha karşılaştırılabilir bir piyasa referans endeksi oluşturularak yapılan analizde, inceleme kapsamındaki işletmelerin ortalama finansman maliyetinin aslında piyasa ölçütünün 0,2 yüzde puan üzerinde olduğu tespit edildi. Makalede ayrıca, Çin'deki büyük ticari bankaların karlılığının ABD, Avrupa ve Japonya'daki büyük rakipleriyle eşdeğer olduğu, hatta bazı durumlarda bu oranları aştığı belirtilerek, bunun "piyasa koşullarının altında" finansman sağlamak için karlılıktan sistematik biçimde taviz verilmediğini gösterdiği ifade edildi.

Uzmanlar, uluslararası sübvansiyon değerlendirmelerinin doğruluğunu, güvenilirliğini ve adilliğini artırmak için daha rasyonel ve uygun piyasa ölçütlerinin benimsenmesinin büyük önem taşıdığı sonucuna vardı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Finansal Sübvansiyon İddiası Tartışılıyor - Son Dakika

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