Çin\'in Fujian eyaletinde ormanlık alanlar ekonomik amaçlar doğrultusunda geliştiriliyor

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FUJİAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaleti, yüzölçümünün yüzde 65,12'sini oluşturan yaklaşık 8,1 milyon hektardan fazla ormanlık alanla kaplı. Geçen yıl eyalette yaklaşık 2 milyon hektarlık orman, ekonomik amaçlar doğrultusunda geliştirildi ve bu sayede 80 milyar yuan (yaklaşık 11.05 milyar ABD doları) değerinde bir getiri sağlandı.