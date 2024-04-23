Çin'in genel kamu bütçe harcamaları 2024'ün ilk çeyreğinde arttı - Son Dakika
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Çin'in genel kamu bütçe harcamaları 2024'ün ilk çeyreğinde arttı

Çin\'in genel kamu bütçe harcamaları 2024\'ün ilk çeyreğinde arttı

Çin'in genel kamu bütçe harcamaları, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak yaklaşık 7 trilyon yuana (yaklaşık 985 milyar ABD doları) yükseldi. Tarım, ormancılık ve su koruma gibi sektörlerde büyüme kaydedilirken, kentsel ve kırsal topluluklarla ilgili sektörlerde de hızlı büyüme görüldü. Ancak Çin'in genel kamu bütçesi gelirleri azalarak 6,09 trilyon yuana geriledi.

23.04.2024 14:12
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BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in genel kamu bütçe harcamaları, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak yaklaşık 7 trilyon yuana (yaklaşık 985 milyar ABD doları) yükseldi.

Maliye Bakan Yardımcısı Wang Dongwei, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, yüzde 13,1 büyüme kaydeden tarım, ormancılık ve su koruma gibi çeşitli sektörlerin mali harcama açısından nispeten hızlı büyüme sergilediğini belirtti. Wang, kentsel ve kırsal topluluklarla ilgili sektörlerin mali harcamalarında da yüzde 12,1'lik artışla hızlı büyüme görüldüğünü ve konut garantilerine ilişkin sektörlerin ise yüzde 7,8 büyüme kaydettiğini söyledi. Wang, sosyal güvenlik ve istihdam sektörlerindeki mali harcama artışının yüzde 3,7 düzeyinde olduğunu, eğitim sektörlerindeki artışın ise yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Resmi verilere göre Çin'in genel kamu bütçesi gelirleri, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 azalarak 6,09 trilyon yuana geriledi.

Hükümetin bu yılki çalışma raporunda, 2024'te proaktif mali politika ve ihtiyatlı para politikası uygulamaya devam etme sözü verilmişti.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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