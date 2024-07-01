Çin\'in Hainan eyaletindeki ticari uzay aracı fırlatma sahası faaliyete geçti

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WENCHANG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan ülkenin ilk ticari uzay aracı fırlatma sahası, iki fırlatma rampasını kullanarak gerçekleştirdiği roket fırlatma tatbikatını tamamlayarak, Pazar günü itibarıyla faaliyete hazır hale geldi.

Fırlatma sahasını inşa eden ve işleten Hainan Uluslararası Ticari Uzay Aracı Fırlatma şirketine göre, fırlatma rampaları kullanılarak gerçekleştirilen tatbikatlar arasında su püskürtme ve yağmurlama sistem soğutmasının yanı sıra roket kaldırma kolu testi de yer aldı.

Şirket, değerlendirmelerin ardından, sahanın fırlatma görevleri için işler durumda olduğunu teyit etti.