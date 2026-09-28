Çin\'in Heilongjiang eyaleti sonbaharda canlı renklere büründü

Çin'in Heilongjiang eyaleti sonbaharda canlı renklere büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaleti, sonbaharın gelişiyle dağlar, ormanlar ve su kaynaklarının oluşturduğu canlı renkli manzaraya büründü. Bu manzara, eyaletin sonbahar güzelliğini gözler önüne seriyor.
HARBİN, 28 Eylül (Xinhua) -- Sonbaharda Çin'in Heilongjiang eyaleti canlı renklere bürünüyor. Dağlar, ormanlar ve su kaynaklarının oluşturduğu bu tabloyu andıran manzara, Çin'in kuzeydoğusundaki sonbahar güzelliğini gözler önüne seriyor.
Kaynak: Xinhua
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