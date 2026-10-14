Çin\'in Henan eyaletindeki Yuntai Dağı\'nda Zhuyu Zirvesi ziyaretçileri ağırlıyor

Çin'in Henan eyaletindeki Yuntai Dağı'nda Zhuyu Zirvesi ziyaretçileri ağırlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Henan eyaletindeki Yuntai Dağı'nda bulunan Zhuyu Zirvesi, tabloları aratmayan manzaralarıyla ziyaretçileri ağırlıyor. Zirve, ziyaretçilerine tabloları aratmayan manzaralar sunuyor.
JİAOZUO, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Henan eyaletindeki Yuntai Dağı'nda bulunan Zhuyu Zirvesi, tabloları aratmayan manzaralarıyla ziyaretçileri ağırlıyor.
Kaynak: Xinhua
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