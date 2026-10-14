Çin'in Henan eyaletindeki Yuntai Dağı'nda Zhuyu Zirvesi ziyaretçileri ağırlıyor - Son Dakika
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Çin'in Henan eyaletindeki Yuntai Dağı'nda Zhuyu Zirvesi ziyaretçileri ağırlıyor

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Çin\'in Henan eyaletindeki Yuntai Dağı\'nda Zhuyu Zirvesi ziyaretçileri ağırlıyor
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Çin'in Henan eyaletindeki Yuntai Dağı'nda bulunan Zhuyu Zirvesi, tabloları aratmayan manzaralarıyla ziyaretçileri ağırlıyor. Zirve, ziyaretçilerine tabloları aratmayan manzaralar sunuyor.

JİAOZUO, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Henan eyaletindeki Yuntai Dağı'nda bulunan Zhuyu Zirvesi, tabloları aratmayan manzaralarıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

Kaynak: Xinhua
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