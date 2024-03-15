Çin'in Juneyao Havayolları, Shanghai ve Manchester arasında direkt uçuş başlatacak - Son Dakika
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Çin'in Juneyao Havayolları, Shanghai ve Manchester arasında direkt uçuş başlatacak

Çin'in Juneyao Havayolları, Temmuz ayında Shanghai ile Manchester arasında direkt bir uçuş başlatacağını duyurdu. Bu uçuş, Shanghai ve Manchester kentlerini birbirine bağlayan ilk düzenli direkt yolcu rotası olacak. Ayrıca, şirket 1 Temmuz'da Shanghai ile Brüksel arasında da bir direkt uçuş başlatacak. Juneyao Havayolları, bu iki yeni rotanın açılmasıyla birlikte toplam altı adet uzun menzilli kıtalararası rotada hizmet sunacak.

15.03.2024 17:46
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SHANGHAİ, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in Juneyao Havayolları Temmuz ayında Çin'in Shanghai kenti ile İngiltere'nin Manchester kentini birbirine bağlayan bir direkt uçuş başlatacağını duyurdu.

Cuma günü yaptığı açıklamada direkt hava rotasının 3 Temmuz'da başlatılacağını ve her Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirileceğini belirten şirket, uçuşun Shanghai ve Manchester kentlerini birbirine bağlayan ilk düzenli direkt yolcu rotası olacağını belirtti.

Havayolu ayrıca 1 Temmuz'da Shanghai ile Belçika'nın başkenti Brüksel'i birbirine bağlayan ve her Pazartesi, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilecek olan bir direkt uçuş başlatacak.

Juneyao Havayolları bu iki direkt rotanın açılmasından sonra Finlandiya, İngiltere, Belçika, İtalya ve Yunanistan'a ulaşan direkt uçuşlarla toplamda altı adet uzun menzilli kıtalararası rotada hizmet sunuyor olacak.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Wang Junjin, söz konusu iki hava rotasının Çin ve Avrupa arasındaki kültürel ve ekonomik etkileşimlere yeni bir canlılık kazandıracağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Manchester, Shanghai, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Juneyao Havayolları, Shanghai ve Manchester arasında direkt uçuş başlatacak - Son Dakika

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