Çin'in Juneyao Havayolları, Shanghai ve Manchester arasında direkt uçuş başlatacak

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SHANGHAİ, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in Juneyao Havayolları Temmuz ayında Çin'in Shanghai kenti ile İngiltere'nin Manchester kentini birbirine bağlayan bir direkt uçuş başlatacağını duyurdu.

Cuma günü yaptığı açıklamada direkt hava rotasının 3 Temmuz'da başlatılacağını ve her Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirileceğini belirten şirket, uçuşun Shanghai ve Manchester kentlerini birbirine bağlayan ilk düzenli direkt yolcu rotası olacağını belirtti.

Havayolu ayrıca 1 Temmuz'da Shanghai ile Belçika'nın başkenti Brüksel'i birbirine bağlayan ve her Pazartesi, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilecek olan bir direkt uçuş başlatacak.

Juneyao Havayolları bu iki direkt rotanın açılmasından sonra Finlandiya, İngiltere, Belçika, İtalya ve Yunanistan'a ulaşan direkt uçuşlarla toplamda altı adet uzun menzilli kıtalararası rotada hizmet sunuyor olacak.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Wang Junjin, söz konusu iki hava rotasının Çin ve Avrupa arasındaki kültürel ve ekonomik etkileşimlere yeni bir canlılık kazandıracağını kaydetti.