Çin'in Kalkınma Modeli Diğer Ülkeler İçin Yol Haritası Olabilir - Son Dakika
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Çin'in Kalkınma Modeli Diğer Ülkeler İçin Yol Haritası Olabilir

Çin\'in Kalkınma Modeli Diğer Ülkeler İçin Yol Haritası Olabilir

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Çin'in kendi halkına önemli ölçüde fayda sağlayan başarılı bir kalkınma modeline sahip olduğunu belirtti. Çin'in kalkınma modelinin gelişmekte olan diğer ülkeler için modernleşme yolunda bir yol haritası işlevi gördüğünü ifade eden Çolakoğlu, diğer ülkelerin Çin modelini takip ederek ülkelerini geliştirebileceklerini söyledi.

08.07.2024 17:21
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1. Çin'den çeşitli görüntüler

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Çin'in kendi halkına önemli ölçüde fayda sağlayan başarılı bir kalkınma modeline sahip olduğunu söyledi.

"Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi, halkı için başarılı bir ekonomik kalkınma modelinin ana hatlarını çizdi. Bu kalkınma modeli ilk olarak halk için yeni istihdam ve ekonomik fırsatlar yaratılmasının önünü açarken, aynı zamanda yoksulluğun ortadan kaldırılmasını da sağladı.

Çin bugüne dek özellikle yoksulluğun ortadan kaldırılması ve çok geniş bir orta sınıfın kademeli olarak oluşturulmasında, ayrıca kalkınma gelirinin geniş halk kitleleriyle paylaşılmasında iyi örnekler ortaya koydu."

Çolakoğlu, Çin'in kalkınma modelinin gelişmekte olan diğer ülkeler için modernleşme yolunda bir yol haritası işlevi gördüğünü belirtti.

"Bu model bir fırsat sunuyor. Ayrıca Çin'den öğrenilen bazı dersler de söz konusu. Dolayısıyla, gelişmekte olan diğer ülkeler gelecek yıllarda ve on yıllarda ülkelerini nasıl geliştirecekleri ve modernleştirecekleri konusunda bir yol haritası olarak Çin modelini takip edebilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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