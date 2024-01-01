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Çin'in kuzeybatısında yeni enerji kaynakları artıyor - Son Dakika
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Çin'in kuzeybatısında yeni enerji kaynakları artıyor

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Kuzeybatı Birimi'ne göre, Çin'in kuzeybatısındaki kurulu güç üretim kapasitesinin yüzde 50'sinden fazlasını yeni enerji kaynakları oluşturuyor. Shaanxi eyaletindeki Yichen fotovoltaik güç istasyonu, ülkenin kuzeybatısındaki kurulu yeni enerji kapasitesini 210 milyon kilovata çıkardı. Bölge, yaklaşık 400 milyar kilovat saat yeşil elektrik üreterek yerelin yanı sıra ülkenin doğu ve kuzey bölgesine de fayda sağlıyor.

Çin\'in kuzeybatısında yeni enerji kaynakları artıyor
01.01.2024 - 15:13,
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Xİ'AN, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Elektrik Şebekesi Kuzeybatı Birimi'ne göre yeni enerji kaynakları artık, Çin'in kuzeybatısındaki kurulu güç üretim kapasitesinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor.

Shaanxi eyaletindeki 250.000 kilovatlık fotovoltaik modüllü Yichen fotovoltaik güç istasyonu Pazar günü şebekeye bağlanarak ülkenin kuzeybatısındaki kurulu yeni enerji kapasitesini 210 milyon kilovata çıkardı. Bu da yeni enerjiyi bölgedeki elektrik üretiminin ana kaynağı haline getirdi.

Devlet Elektrik Şebekesi Kuzeybatı Birimi'nde çalışan Ma Xiaowei, bölgenin şimdiye kadar yaklaşık 400 milyar kilovat saat yeşil elektrik üreterek yerelin yanı sıra ülkenin doğu ve kuzey bölgesine de fayda sağladığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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