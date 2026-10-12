Çin'in NEV ihracatı eylülde 571 bin adetle toplam araç ihracatının yarısını geçti - Son Dakika
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Çin'in NEV ihracatı eylülde 571 bin adetle toplam araç ihracatının yarısını geçti

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Çin\'in NEV ihracatı eylülde 571 bin adetle toplam araç ihracatının yarısını geçti
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Çin'de yeni enerjili araç (NEV) ihracatı eylülde 571 bin adetle toplam araç ihracatının yarısından fazlasını oluşturdu. Aynı dönemde NEV'lerin aylık yeni otomobil satışları içindeki payı yüzde 61,6'ya çıkarak rekor kırdı; ilk üç çeyrekte toplam satış payı yüzde 53,6 oldu.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yeni enerjili araçların (NEV) aylık yeni otomobil satışları içindeki payı, eylül ayında yüzde 61,6'ya yükselerek rekor kırdı. Sektör verileri, yeni enerjili araçların yılın ilk üç çeyreğindeki satışlarda toplam payının yüzde 53,6'ya yükseldiğini gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Derneği'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, eylül ayında toplam araç üretimi bir önceki aya göre yüzde 11,4 artışla 2,99 milyon adede, satışlar ise yüzde 9 artışla 2,956 milyon adede ulaştı.

NEV üretimi eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artışla 1,814 milyon adede, satışları ise yüzde 13,6 artışla 1,823 milyon adede yükseldi.

Ocak-eylül döneminde toplam araç üretimi 23,246 milyon, satışlar ise 23,271 milyon adet seviyesinde gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre hafif bir düşüş gösterdi. Buna karşın ilk üç çeyrekte NEV üretimi 12,483 milyon adede, satışları ise 12,472 milyon adede ulaştı. Her iki kalemde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'dan fazla artış kaydedildi.

Araç ihracatı ise hızlı büyümesini sürdürdü. Çin'in eylül ayında araç ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,4 artışla 1,053 milyon adede ulaştı. Bu rakama, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katın üzerinde artış gösteren 571 bin adet NEV de dahil oldu. NEV'ler, üst üste dördüncü ayda da toplam araç ihracatının yarısından fazlasını oluşturdu.

Ocak-eylül döneminde toplam araç ihracatı 8,205 milyon adede ulaşırken, bunun 4 milyonun üzerindeki kısmında ise yine geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artış kaydeden NEV'ler yer aldı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in NEV ihracatı eylülde 571 bin adetle toplam araç ihracatının yarısını geçti - Son Dakika
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