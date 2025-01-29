Çin'in Petrol ve Gaz Üretimi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Çin'in Petrol ve Gaz Üretimi Rekor Kırdı

Çin\'in Petrol ve Gaz Üretimi Rekor Kırdı

2024'te Çin'in ham petrol ve doğalgaz üretimi 400 milyon tonun üzerine çıkarak önemli bir artış gösterdi.

29.01.2025 17:48
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BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ham petrol ve doğalgaz üretimi, 2024 yılında ilk kez 400 milyon ton petrol eşdeğerini aştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi, ülkenin ham petrol ve doğalgaz üretiminin, art arda 8. yılda da 10 milyon tonun üzerinde gerçekleşerek güçlü yıllık büyümesini sürdürdüğünü açıkladı.

Çin'in ham petrol üretimi, 2024 yılında 2018'e kıyasla 24 milyon ton artışla 213 milyon tona ulaşırken, doğalgaz üretimi ise son 6 yılda 13 milyar metreküpün üzerinde yıllık ortalama artış sergileyerek 246,4 milyar metreküpe ulaştı.

Öte yandan açık deniz rezervleri ve konvansiyonel olmayan rezervler, üretim artışına katkıda bulunan başlıca unsurlar haline geldi. Bu bağlamda Çin'in kaya petrolü üretimi, 2024 yılında 6 milyon tona yükselerek bir önceki yıla göre yüzde 30'un üzerinde bir artış sergiledi.

İdare'nin verilerine göre Çin'in kaya gazı üretimi de 25 milyar metreküpü aşarak güçlü seyrini sürdürdü.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, Son Dakika

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