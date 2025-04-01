Çin'in Sığır Eti İthalatında Güvenlik Soruşturması

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nda sığır eti ithalatına ilişkin güvenlik soruşturması kapsamında bir duruşma düzenlendi.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamaya göre duruşma, ilgili paydaşların talebi üzerine ve çalışma prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirildi.

Pazartesi günkü duruşmaya katılan yaklaşık 180 temsilcinin arasında Brezilya, Arjantin, Uruguay, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD'den hükümet yetkililerinin yanı sıra ihracatçılar ve ortakları, Çinli ithalatçılar ve yerli sığır eti üreticileri yer aldı.

Duruşma sırasında tüm paydaşlar görüşlerini ve endişelerini dile getirdi.

Bakanlık, soruşturma yetkililerinin söz konusu görüşleri dikkate alacağını ve gerçekler ve düzenlemelere göre nesnel ve adil karar vereceğini belirtti.

Çin geçtiğimiz yıl sektör birliklerinin yaptığı başvuru üzerine ithal sığır etine yönelik güvenlik soruşturması başlatmıştı.

Başvuruda söz konusu ürünün ithalat hacminin önceki beş yıla göre keskin artış gösterdiği ve 2024'ün ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 106,28 büyüdüğü iddia edildi.

Artışın Çin'deki yerel sektörü önemli ölçüde etkilediğini belirten başvuru sahipleri, yerli sanayinin önemli ölçüde zarar gördüğünü ve ithalat hacmindeki artış ile bu önemli zarar arasında nedensel ilişki bulunduğu savundu.