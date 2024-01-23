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Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nde 7,1 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nde 7,1 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 5 yaralı

Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Deprem, Kazakistan ve Kırgızistan sınırına yakın dağlık bölgede meydana geldi ve 5 köyde yıkıma yol açtı. Bölgede 47 ev yıkılırken, 120'den fazla yapı hasar gördü. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da da hissedildi.

Çin\'in Sincan Özerk Bölgesi\'nde 7,1 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 5 yaralı
23.01.2024 - 19:34,
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Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nde dün gece meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), yerel saatle 02.09'da, merkez üssü Aksu ilinin Üçturfan ilçesinin 50 kilometre batısı olan 7,1 büyüklüğünde sarsıntının kaydedildiğini açıklamıştı.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan ve Kırgızistan sınırına yakın dağlık bölgede meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Çin'in Kırgızistan ve Kazakistan sınırı boyunca uzanan Tanrı Dağları'nın (Tien-Şan) eteklerinde, nüfus yoğunluğunun az olduğu kırsal bölgede meydana gelen deprem merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki 5 köyde yıkıma yol açtı.

Bölgede 47 ev yıkılırken aralarında kır evleri, seralar, ahırlar ve ağılların olduğu 120'den fazla yapı hasar gördü.

Depremin ardından bölgede en büyüğü 5,3 olan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Dağlık bölgede olması yıkıcı etkiyi azalttı

Sincan Deprem İdaresi Başkanı Cang Yongciu, depremin, deniz seviyesinden 3 bin metre irtifadaki seyrek nüfuslu bir bölgede gerçekleşmesinin yıkıcı etkisini azalttığına işaret ederek, "7,1 büyüklüğü çok şiddetli ancak can kaybı ve yaralanma çok fazla değil." dedi.

Yerel birimlerden afet bölgesine sevk edilen 1000'den fazla arama ve kurtarma görevlisi eksi 18 dereceyi bulan soğuk havada çalışmalarını sürdürüyor.

Evlerini terk etmek zorunda kalan depremzedeleri şiddetli soğuktan korumak için çadır, battaniye ve kışlık koruyucu kıyafetlerin olduğu acil yardım malzemeleri afet bölgesine sevk ediliyor.

Yaklaşık 240 bin nüfuslu Üçturfan ilçesinde deprem sonrası elektrik kesintisi giderilirken askıya alınan tren seferleri, hatlardaki güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeniden başlatıldı.

Deprem, bölge ülkelerinde de hissedildi

Deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 00.09'da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı'da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı.

Sosyal medyada, depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler yer aldı.

USGS depremin büyüklüğünü 7,0 olarak bildirmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), daha önce depremin büyüklüğünü 7,0 olarak bildirmişti.

Kurumun internet sitesinden verilen bilgiye göre, TSİ 21.09'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki merkez üssü Aksu ili olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti.

İlk açıklamasında Kırgızistan da merkez üssü Issı-Köl bölgesinin Kızıl-Su köyü olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuş, daha sonra merkez üssünün Çin sınırlarında olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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