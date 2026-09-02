Çin'in Üç İnovasyon Merkezi Endüstriyel Güncellemeyi Hızlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in Üç İnovasyon Merkezi Endüstriyel Güncellemeyi Hızlandırıyor

Çin\'in Üç İnovasyon Merkezi Endüstriyel Güncellemeyi Hızlandırıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Beijing, Shanghai ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki inovasyon merkezlerinin avantajlarını kullanarak endüstriyel güncelleme ve kaliteli üretici güçler geliştirmeyi hedefliyor. Uzmanlar, bu bölgelerin benzersiz güçlü yönleriyle kayda değer ilerleme kaydettiğini vurguladı.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin, endüstriyel güncellemeyi teşvik etmek ve kaliteli yeni üretici güçler geliştirmek için ülkenin üç büyük inovasyon merkezinin avantajlarından yararlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyayı kapsayan bir konuşma forumu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa toplantısının son bölümünde uzmanlar, Çin'in üç büyük bilim ve teknoloji inovasyon merkezi olarak belirlediği Beijing, Shanghai ve Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'ne odaklandı.

Geçen yıl bu üç bölgenin kapsama alanlarını genişletme kararı alan ülke, Beijing'deki merkezi Beijing-Tianjin-Hebei bölgesini, Shanghai merkezini ise Yangtze Nehri Deltası'nı içine alacak şekilde genişletti.

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Çin Bilimsel ve Teknik Bilgi Enstitüsü'nün Direktörü Chen Baoming, üç uluslararası bilim ve teknoloji inovasyon merkezinin son yıllarda kayda değer ilerleme kaydettiğini ve her birinin kendine özgü avantajlarının giderek daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Beijing'deki araştırma geliştirme yoğunluğunun yüzde 6 civarında seyrettiğini kaydeden Baoming, kentin, en çok alıntı yapılan bilim insanı sayısında dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Shanghai da fizik, kimya ve yaşam bilimleri alanlarında kaydedilen öncü ve özgün başarılarla öne çıkıyor. Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ise yüksek teknoloji şirketlerinin ve Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında yapılan patent başvurularının sayısı bakımından ülke genelinde başı çekiyor.

Beijing Bilim ve Teknoloji Akademisi'ne bağlı İnovasyon Geliştirme Stratejisi Enstitüsü'nün Direktörü Yi Tong ise Beijing'in, akademik ve bilimsel araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine hız verdiğini ve çeşitli inovasyon platformları kurarak endüstriyel ekosistemini optimize ettiğini dile getirdi.

Shanghai Smartlogic Teknoloji Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zha Hao da Shanghai'ın inovasyon odaklı sektörlerin geliştirilmesine yönelik politikalarının, kendi şirketi gibi işletmelere sağladığı faydaya bizzat tanıklık ettiğini belirtti. Bilimsel bilişim ve bilim amaçlı yapay zeka alanlarında uzmanlaşmış bir firma olan Smartlogic, şirketleri gerçek dünyadaki uygulamalarla buluşturan ve değer zinciri genelinde ticarileşme sürecinin hızlanmasına katkıda bulunan girişimlerden faydalanıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Guangdong, Shanghai, Ekonomi, Güncel, Körfez, Makao, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Üç İnovasyon Merkezi Endüstriyel Güncellemeyi Hızlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Önce liderini aldı şimdi petrolünü ABD, Venezuela’nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek
Suriye’nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü Suriye'nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Sen misin Şi’ye yaklaşan Korumaların müdahalesi sert oldu Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu

14:36
Ortalık savaş alanına döndü Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
Ortalık savaş alanına döndü! Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
13:52
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
13:02
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması
Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 14:49:35. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'in Üç İnovasyon Merkezi Endüstriyel Güncellemeyi Hızlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement