Çin\'in Üç İnovasyon Merkezi Endüstriyel Güncellemeyi Hızlandırıyor

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin, endüstriyel güncellemeyi teşvik etmek ve kaliteli yeni üretici güçler geliştirmek için ülkenin üç büyük inovasyon merkezinin avantajlarından yararlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyayı kapsayan bir konuşma forumu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa toplantısının son bölümünde uzmanlar, Çin'in üç büyük bilim ve teknoloji inovasyon merkezi olarak belirlediği Beijing, Shanghai ve Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'ne odaklandı.

Geçen yıl bu üç bölgenin kapsama alanlarını genişletme kararı alan ülke, Beijing'deki merkezi Beijing-Tianjin-Hebei bölgesini, Shanghai merkezini ise Yangtze Nehri Deltası'nı içine alacak şekilde genişletti.

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Çin Bilimsel ve Teknik Bilgi Enstitüsü'nün Direktörü Chen Baoming, üç uluslararası bilim ve teknoloji inovasyon merkezinin son yıllarda kayda değer ilerleme kaydettiğini ve her birinin kendine özgü avantajlarının giderek daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Beijing'deki araştırma geliştirme yoğunluğunun yüzde 6 civarında seyrettiğini kaydeden Baoming, kentin, en çok alıntı yapılan bilim insanı sayısında dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Shanghai da fizik, kimya ve yaşam bilimleri alanlarında kaydedilen öncü ve özgün başarılarla öne çıkıyor. Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ise yüksek teknoloji şirketlerinin ve Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında yapılan patent başvurularının sayısı bakımından ülke genelinde başı çekiyor.

Beijing Bilim ve Teknoloji Akademisi'ne bağlı İnovasyon Geliştirme Stratejisi Enstitüsü'nün Direktörü Yi Tong ise Beijing'in, akademik ve bilimsel araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine hız verdiğini ve çeşitli inovasyon platformları kurarak endüstriyel ekosistemini optimize ettiğini dile getirdi.

Shanghai Smartlogic Teknoloji Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zha Hao da Shanghai'ın inovasyon odaklı sektörlerin geliştirilmesine yönelik politikalarının, kendi şirketi gibi işletmelere sağladığı faydaya bizzat tanıklık ettiğini belirtti. Bilimsel bilişim ve bilim amaçlı yapay zeka alanlarında uzmanlaşmış bir firma olan Smartlogic, şirketleri gerçek dünyadaki uygulamalarla buluşturan ve değer zinciri genelinde ticarileşme sürecinin hızlanmasına katkıda bulunan girişimlerden faydalanıyor.