Çin'in Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'na iki yeni ortak - Son Dakika
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Çin'in Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'na iki yeni ortak

Çin'in Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu programına Nikaragua, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü ve Arap Astronomi ve Uzay Bilimleri Birliği dahil oldu. İstasyonun inşası üç aşamada gerçekleştirilecek ve temel modelinin 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

24.04.2024 13:05
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WUHAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun inşa ve işletmesine bir ülke ile iki uluslararası kuruluş daha dahil olacak.

Çin tarafından başlatılan Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu programındaki son gelişmeler, ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinin Wuhan kentinde düzenlenen Çin Uzay Günü açılış töreninde açıklandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, programın yeni ortakları Nikaragua, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü ve Arap Astronomi ve Uzay Bilimleri Birliği. Çin programın tanıtımı, mühendislik uygulaması, işletmesi ve uygulaması gibi çeşitli konularda bu üç tarafla işbirliği yapacak.

İdare yetkilileri, söz konusu üç tarafın ilgili yetkilileriyle program işbirliğine ilişkin anlaşma ve mutabakat zaptları imzaladı.

İnşası üç aşamada gerçekleştirilecek olan Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun temel modelinin 2030 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

İdareye göre, kısa süreliğine insanlar tarafından işletilecek olan araştırma istasyonu, uzun bir süre boyunca otonom faaliyet gösterecek.

Çin, ilk uydusu Dongfanghong-1'in 24 Nisan 1970'te uzaya fırlatılması münasebetiyle, 2016 yılından itibaren bu tarihi Çin Uzay Günü olarak kutluyor.

Kaynak: Xinhua

Nikaragua, Uzay, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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