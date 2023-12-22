Çin\'in uzay istasyonunda ilk uzay yürüyüşü tamamlandı

BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-17 mürettebatının Perşembe günü 21.35'te ilk uzay yürüyüşünü tamamladığını duyurdu.

Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin, yer ekibi ve uzay istasyonunun robotik kolu yardımıyla, Tianhe çekirdek modülünün güneş kanadı tamir testi gibi belirlenmiş görevleri tamamlamak için 7,5 saat çalıştı.

Tang Hongbo ve Tang Shengjie, çalışmanın ardından Wentian laboratuvar modülüne güvenli şekilde geri döndü.

Bu, ikinci bir görev için uzay istasyonuna dönen Çin'in ilk uzay yolcusu Tang Hongbo'nun ikinci uzay yürüyüşü oldu. Tang Shengjie ise ülkenin araç dışı görev gerçekleştiren en genç astronotu oldu.

Shenzhou-17 mürettebatı gelecekte çok sayıda planlı uzay bilim deneyi, teknik testler, uzay yürüyüşleri ve araç dışı araştırma yükü kurulumu gerçekleştirecek.

26 Ekim'de yörüngedeki komplekse giriş yapan mürettebat, Shenzhou-16 astronotlarıyla mürettebat değişimi, uzay istasyonunda platform bakımı, yaşam ve sağlık desteği, araç dışı uzay giysisi denetim ve testleri ile Tianzhou-6 kargo gemisi ekipman denetimleri gibi birçok görevi yerine getirdi.

Mürettebat ayrıca robotik kol kullanma eğitimi, acil durumda hayat kurtarma tatbikatları, tıbbi kurtarma tatbikatları ve tam sistem basıncı acil durum tatbikatlarını da gerçekleştirdi.