Çin'in Viral Animasyonu: Beyaz Kartal ve Pers Kedisi Üzerinden Jeopolitik Mesajlar

Çin devlet televizyonu CCTV tarafından yayımlanan yapay zeka destekli bir animasyon, beyaz kartal ve Pers kedisi üzerinden jeopolitik mesajlar vererek viral bir fenomen haline geldi. Animasyonda, beyaz kartal ABD'yi, Pers kedisi ise İran'ı temsil ediyor ve bu karakterlerin karşılaşması, Orta Doğu'daki çatışmaları hicivsel bir dille ele alıyor.

Hikaye, gücün belirleyici olduğu bir evrende geçiyor ve 'kara demir özü' adlı kaynağın ele geçirilmesi, petrol ve dolar hegemonyasına göndermeler yapıyor. Senaryo, lider hedefli saldırılar ve ticaret yollarının kapatılması gibi sahnelerle güncel olaylara paralellikler taşıyor. Diğer aktörlerin devreye girmesiyle, dolar hegemonyasına karşı 'dedolarizasyon' mesajı veriliyor ve alternatif finansal sistemler öneriliyor.

Animasyon, Çin'in resmi söylemiyle örtüşüyor ve ABD'nin askeri harcamalarına eleştiriler getiriyor. Filmin sonunda, 'En büyük güç, kılıcı savurmakta değil, dirençtedir' mesajı verilerek, Çin'in yeni bir dünya düzeninde istikrar sağlayıcı rolünü vurguluyor. Bu yapım, Çin propagandasının popüler kültür unsurlarıyla etkili bir şekilde yayıldığını gösteriyor ve sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.