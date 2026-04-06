Çin'in Viral Animasyonu: Beyaz Kartal ve Pers Kedisi Üzerinden Jeopolitik Mesajlar

06.04.2026 21:09
Çin devlet televizyonu CCTV, beyaz kartal ve Pers kedisi üzerinden ABD ve İran arasındaki çatışmaları hicveden yapay zeka destekli bir animasyon yayımladı. Animasyon, petrol ve dolar hegemonyasına göndermeleriyle dikkat çekiyor ve Çin'in resmi söylemi ile örtüşerek alternatif finansal sistemleri öneriyor.

Çin devlet televizyonu CCTV tarafından yayımlanan yapay zeka destekli bir animasyon, beyaz kartal ve Pers kedisi üzerinden jeopolitik mesajlar vererek viral bir fenomen haline geldi. Animasyonda, beyaz kartal ABD'yi, Pers kedisi ise İran'ı temsil ediyor ve bu karakterlerin karşılaşması, Orta Doğu'daki çatışmaları hicivsel bir dille ele alıyor.

Hikaye, gücün belirleyici olduğu bir evrende geçiyor ve 'kara demir özü' adlı kaynağın ele geçirilmesi, petrol ve dolar hegemonyasına göndermeler yapıyor. Senaryo, lider hedefli saldırılar ve ticaret yollarının kapatılması gibi sahnelerle güncel olaylara paralellikler taşıyor. Diğer aktörlerin devreye girmesiyle, dolar hegemonyasına karşı 'dedolarizasyon' mesajı veriliyor ve alternatif finansal sistemler öneriliyor.

Animasyon, Çin'in resmi söylemiyle örtüşüyor ve ABD'nin askeri harcamalarına eleştiriler getiriyor. Filmin sonunda, 'En büyük güç, kılıcı savurmakta değil, dirençtedir' mesajı verilerek, Çin'in yeni bir dünya düzeninde istikrar sağlayıcı rolünü vurguluyor. Bu yapım, Çin propagandasının popüler kültür unsurlarıyla etkili bir şekilde yayıldığını gösteriyor ve sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Kanlı pusu Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu Kanlı pusu! Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

21:28
21:16
21:05
20:24
20:22
19:44
